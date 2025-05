Estafa en la Seguridad Social

El Gobierno ha colado a hurtadillas una modificación normativa para que la Seguridad Social presente un saldo positivo que no es tal en sus balances. En los primeros dos meses de este año, oficialmente registró unos números negros de 2.698 millones de euros, pero la verdad es que cerró con un déficit real de 4.678 millones de euros. El engaño, por más que burdo y grosero, ha sido convertir las transferencias del Estado a la Seguridad Social en ingresos regulares, algo que no comprará ni el más heterodoxo de los expertos, sanchistas incluidos. La ministra Elma Saiz pretende esquivar la «cláusula de cierre» pactada con Bruselas para garantizar el equilibrio del sistema con los ajustes necesarios. Para ello, ha tomado por lerdas a las autoridades comunitarias y ha mentido de manera deshonesta a los españoles sobre la robustez de un modelo de pensiones con serias carencias. Puede que tarde, pero la ministra, aunque no solo, tendrá que responder por ello.