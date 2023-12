"Feliz cumple, Consti"

Lo de elaborar la vigente (y que lo sea por muchos años) Constitución no fue cosa sencilla y los que seguimos los debates, jóvenes periodistas que, en muchos casos, no habíamos llegado a la treintena, asistíamos con ilusión, trabajo y esperanza a lo que de un “pequeño artilugio”, la primera ponencia, se convirtió en nuestra Carta Magna. Muchas horas de papel y bolígrafo, en el Congreso y el Senado, hasta la solemne sanción del texto por el Rey don Juan Carlos y el referéndum. Un tiempo inolvidable porque suponía el nacimiento de un régimen democrático y lo hacía en unas singulares circunstancias porque los enemigos acechaban desde todos los flancos, empeñados en que aquello no saliera adelante. No lo lograron y no porque no lo intentaran. Han pasado 45 años y es la mejor demostración de que el consenso que se buscaba en los debates no era una mera palabra sino el espíritu que animaba a los constituyentes para lograr un texto de larga duración. Toda obra humana es perfectible, pero a los que hoy denuestan, con tanta estulticia como ignorancia, el Régimen del 78, les tendríamos que haber visto allí para ver, como vulgarmente se dice, si eran capaces de mejorarlo. Allá ellos y sus obras actuales. Para lograr un acuerdo, es verdad, hubo reuniones extraparlamentarias, que no pasaban de cenáculos madrileños.

La Constitución cumple 45 años, con una acreditada permanencia en nuestra historia reciente. Ha servido y, de momento, sirve, como marco de convivencia de la inmensa mayoría de los españoles. Sólo hay algunos que se auto excluyen y están su derecho; no así, el de imponernos a los demás sus tesis secesionistas y antiespañolas.

Precisamente, la Constitución, en el ánimo de aglutinar a todos, configuró un sistema electoral que amparaba y garantizaba la representación de las minorías, que con un sistema mayoritario habrían quedado prácticamente marginadas. Ahora, roto el principio de quién gana las elecciones es el que forma gobierno, se les ha dado la llave del Palacio de la Moncloa. Una muestra más del agradecimiento que han demostrado a lo largo de los últimos tiempos.

Hoy, en un día de cumpleaños, no todo deben ser reproches y críticas, por más que nos preocupen. Han pasado 45 años, también para los que vivimos aquello y permítaseme terminar con el contenido de la viñeta de un genial dibujante político que, con motivo de un aniversario de nuestra Carta Magna, escribió algo así como “Feliz cumple, Consti”. Pues eso.