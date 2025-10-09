El inagotable filón de Conde-Pumpido

Sánchez ha colonizado casi todas las instituciones del Estado. Pero su movimiento clave para anular los controles y contrapesos de la democracia fue el de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. Llegados a este instante de la Legislatura, no es cuestionable que el apóstol del uso alternativo del derecho es el más convencido de los sanchistas y que ni siquiera se molesta en retorcer los fundamentos en sus fallos para «constitucionalizar» los chanchullos del jefe para atar el poder. Ayer se conoció que el TC sanchista volvió a avalar la Ley de amnistía del 1-O al resolver la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo. El delito de prevaricación es uno de los más complejos de probar, pero el aroma prevaricador nos resulta inconfundible. Puede que Conde-Pumpido haya sellado el apoyo de Junts a los Presupuestos y dado oxígeno al Gobierno. Será casi imposible que el Tribunal recupere la credibilidad arrebatada por estos juristas de irreconocible prestigio.