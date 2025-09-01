La insensatez que ataca al coche

En Europa corren peligro 500.000 empleos de la industria auxiliar del automóvil. Hablamos de casi la desaparición de un sector estratégico, pues mantiene 600.000 puestos de trabajo en total. El origen está en una temeraria y fallida regulación de la UE que impone la fabricación de coches eléctricos e impide la producción de vehículos de combustión interna a partir de 2035. España saldrá especialmente mal parada. Resulta de extrema urgencia reconducir el dislate que supone «suicidar» a una de las más potentes industrias del continente. Nuestros competidores están muy lejos de imitar este disparate empobrecedor que ataca directamente a la prosperidad y el bienestar. Al contrario se aprovecharán de este necio fundamentalismo que idolatra la escasez pero tampoco protege el medio ambiente.