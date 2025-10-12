El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el lunes a la ceremonia de firma del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, que tendrá lugar en la localidad egipcia de Sharm El-Sheikh, donde se han celebrado las negociaciones de las que ha surgido ese pacto. Sánchez, que acudirá acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no se sabe si se le ha invitado de parte del novio o de la novia. O simplemente es un familiar lejano que ni entiende lo que pasa, ni se le ocurre buscar las razones por las que se han sucedido los acontecimientos y en lo que han derivado. El presidente parece que va a asumir su condición de cuñado de la familia palestina, pese a sus lazos y parentescos económicos y culturales con la otra parte. Le sigue pesando más su demagogia y su filiación extremista cercana a Hamás que la de la única democracia real de Oriente Medio.