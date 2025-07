Jubilarse a los 71 años

Los jóvenes españoles no se podrán jubilar hasta los 71 años para compensar la demora en la incorporación al mercado laboral y la reforma de las pensiones. Lo concluye el último informe sobre el sistema elaborado por el Ivie y la Fundación BBVA. Los fríos datos no engañan y los números tampoco cuadran para sostener un porvenir menos aciago y exigente para las nuevas generaciones. La tremenda losa del desempleo juvenil impedirá acumular una vida laboral lo suficientemente extensa y consistente como para poder disfrutar de las jubilaciones y de su cuantía de las generaciones de los padres. Sin años cotizados, no quedará más remedio que seguir en activo. Para los políticos de la izquierda que hoy se permiten sacar pecho de un supuesto milagro laboral en esta España líder en paro juvenil en Europa, el futuro de un retiro a los 71 años ni los ocupa ni los preocupa.