Leire y la coincidencia cósmica

La cuestión es que la miraba y remiraba y volvía a mirar y Leire Díez me resultaba familiar. ¿Saben ustedes esa fiesta donde se acerca una persona y tienes el nombre en la punta de la lengua y te resulta terriblemente conocida y, finalmente, metes la pata y la llamas exactamente como no es? La edad me ha hecho refrenarme, pero yo he protagonizado confusiones escarnecedoramente torpes, por ejemplo entre Ramón Pi y Chicho Ibáñez Serrador. O José Manuel Romay Beccaría y José Luis de Vilallonga, cuando aún vivía el gran actor. El mea culpa lo entono por imprudente, pero si alguna excusa me cabe, es que desescombro similitudes. El mecanismo se me activó al ver a la extraña Leire con ese cabello platino, los labios intensos y palidez sepulcral ¿dónde, por Dios, la había visto? Al poco me golpeé la frente: Leire Díez podría ser de Los Morancos, una hermana del genial dúo cómico, la payasa tercera. Me costaba saber si tiraba más hacia Jorge o César Cadaval, sin embargo fue contundente el repaso de los episodios de Omaíta, donde el humorista imita a una madraza andaluza mordaz e incisiva, porque Leire es exacta al personaje de César Cadaval. Esa raya en el cabello, que recorta rotundamente dos crenchas; esa larga nariz y el labio inferior impertinente hacen el milagro, que sólo se explica como coincidencia cósmica. Porque a lo físico añade la muchacha una soltura dicharachera muy Omaíta, como cuando, hablando con el empresario Alejandro Hamlyn, señala a «la camorra de la Guardia Civil».

A Leire la conocían perfectamente los compañeros informadores que cubren el PSOE, también sus relaciones con Santos Cerdán, secretario de organización del partido, por eso es tan extraterrestre que ahora pretenda ser sólo una «periodista que hace investigaciones». Lo que no se me alcanza es por qué la opinión ha reaccionado justo con ella al escándalo de la corrupción de este gobierno. Para mí era un arcano que los de izquierdas siguiesen erre que erre con Sánchez después de los enchufes de su mujer y su hermano, los manejos del Fiscal General del Estado y los enriquecimientos de José Luis Ábalos y Koldo. ¿Qué añade Leire Díez, excepto una notable vocación de servicio? Se me ocurre que quizá los audios de sus conversaciones en busca de munición contra la UCO, porque las redes sociales han difundido las pruebas palmarias de que Omaíta Díez revolvía en el fango en busca de munición para el amado líder. A su voz puntiaguda y sus expresiones castizas no hay mucho que añadirle. No saben qué hacer. Tiene algo de chistoso que una doble de Los Morancos haga encallar al más guapo de España.