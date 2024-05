Yo, Leonor

Mira que se lo dije. «Mama (sin acento, que me gusta encabronarla) no te emperres en lavar las cortinas ahora, que están como los chorros del oro». Pues nada. Se subió Altibajos a la escalerita que usa para llegar a los botes de tomate frito en la alacena, se bajó con ese ímpetu suyo tan eléctrico y se pegó un jardazo en un pie. Pero un jardazo gordísimo. Dijo que no era nada, que no le dolía nada y al día siguiente tenía un dedo como un risketo.

Total, que ahora tiene que ir con zapatillas a todos lados y las ha puesto de moda. A cada acto que va, las señoras pelotaris acuden igualicas, incluida Maribelita, la baranda de Madrid, que el otro día le echaba unas miradas a Altibajos que ríete tú de los ojos de Terminator.

Así que, entre el dedo y la lesión por llevar tacones, a esta mujer vamos a tener que calzarla en La Casa del Enfermo, su ortopedia de confianza. Oye, pues se lo he dicho y no le ha hecho ni pizca de gracia, con el humor que tiene ella siempre, ya ves tú. Le habrá cogido la broma a contrapié. Perdón por el chiste. Ya paro.

Y luego ha salido mi prima Victoria Frigorífica en un podcast y ha sido una revolución. Porque la gente ha visto que es súper humana y súper sencilla y todo el mundo se ha quedado prendado por responder tan estupendamente a preguntas tan comprometidas y difíciles. ¿? Eso sí, ha dicho que más que un título, lo que ha heredado son los valores de la familia. Abuelos, padres, primos y tíos, ahí salimos todos y Vic Fri ha hecho una tabla rasa que es una maravilla. Yo es que, al final, me voy a hacer completamente de Pipe, que es el único que no disimula.

Y servidora, pues nada, que ayer hicimos jornada de puertas abiertas en los barracones de Zaragoza y eso ha sido un no parar de gente. Me está dando mucha penica porque ya estoy con la cuenta atrás y en el verano me voy de aquí, si es que apruebo todos los exámenes. ¿Y si cateo tres o cuatro y me quedo? Lo que voy a echar de menos El Tubo, leches.