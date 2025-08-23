El misterioso “pájaro negro” de 1990

Cuando enfilamos la recta final de las vacaciones veraniegas “oficiales”, hay que procurar algún transitorio alejamiento de la noticia política del momento, ya conocida como centrada -en lo nacional- en los dramáticos incendios y la Mareta; y en lo internacional, en especial en Trump y Putin, por un lado, y en Netanyahu y Gaza, por el otro. En esa línea de “intemporalidad”, ayer escribimos de la llamativa coincidencia vital entre dos presidentes estadounidenses Lincoln y Kennedy, con la diferencia de 100 años exactos, y ahora lo hacemos con una información de hace 35 años y que hoy debería estar más presente, al hacer referencia a una realidad mucho más actual que entonces. La información la suministró Paloma Gómez Borrero -que no necesita presentación para los más veteranos- y que fue una periodista muy reconocida y destacada corresponsal en Roma de varios medios de comunicación, la COPE, ABC y la revista Época, entre otros. En 1990 narró una experiencia que había tenido tras entrevistar a un afamado exorcista, Corrado Balducci, una auténtica autoridad en demonología, monseñor de la Curia Vaticana, teólogo, filósofo y escritor de varios libros sobre Satanás y los demonios. Entonces, a finales del pasado siglo, el rock satánico había tomado un especial protagonismo con famosos intérpretes, compositores, escritores y actores, desde los Rolling Stones hasta Led Zeppelin, pasando por Bernanos, Sartre o Polanski, entre otros no pocos. Y monseñor Balducci le dijo a Paloma que “la fuerza del maligno es enorme en nuestros tiempos”, en los que parecería “que Dios le ha dado más margen de actuación”. Pero la sorprendente noticia vino a continuación, al narrar ella que tras la densa conversación introdujo la grabación en el bolso y marchó a su casa con la intención de escribir sobre ello al día siguiente… Y entonces “apareció un pájaro de color negro en su habitación” para desaparecer misteriosamente. Cuando fue a buscar las cintas en el bolso, éstas habían desaparecido. El prestigio profesional y personal de la periodista impidió interpretaciones poco serias respecto a lo ocurrido. Sólo resta añadir que hoy, 35 años después de esa experiencia, quizás el rock satánico no esté más presente, pero sí lo está la “crisis religiosa”, a la que Balducci había atribuido una gran importancia en la intensa diabólica presencia de entonces. Esa crisis, al comienzo de este nuevo siglo y milenio, ha crecido exponencialmente con lo que Benedicto XVI denominó como el “Credo del Anticristo” que conforman el aborto, la eutanasia y la ideología LGTBI. No sé si ahora aparecen muchos extraños “pájaros negros” como el que la reconocida Paloma Gómez Borrero describió, pero su presencia -visible o no- es más intensa en la actualidad.