Otros veraneos (I): Lešt´ Barrio

Iniciamos hoy, como en años anteriores, una serie de testimonios de militares que velan por nuestra seguridad lejos de nuestro suelo y de los mares y cielos que disfrutaremos una mayoría de españoles. No tiene otro objetivo, que valorar y agradecer su esfuerzo y el de sus familias.

Todos sabemos que la condición de soldado va unida al estudio de la geografía. Que se lo pregunten a los de aquellos Tercios que dominaron Europa, a los que cruzaron el Atlántico tras Colón, a los que sirvieron a un Imperio donde nunca se ponía el sol. En los dos últimos siglos anteriores nos ceñimos más en el estudio de nuestras fronteras con derivaciones a territorios africanos, Protectorado inicialmente, Sáhara después. Hasta que tras nuestra entrada en la UE y en la OTAN nos abrimos al mundo y a todos sus mares y espacios aéreos: Namibia, Mozambique, Angola, Centroamérica, Somalia, Mali, Senegal, Kurdistán, Bosnia, Congo, Irak, Afganistán, El Líbano...

Hoy, la guerra de Ucrania nos lleva al corazón de Europa, protegiendo el flanco este de la Alianza Atlántica en una clara posición disuasoria, para evitar que la Rusia de Putin utilice el modelo ucraniano como modus operandi de su expansionismo.

Y así se ha instalado en Lešt´ una ciudad eslovaca de 34.000 habitantes situada en la cuenca del río Hron afluente del Danubio, nuestra Brigada Aerotransportable (BRILAT) de Pontevedra, que lleva desplegada en zona desde enero de este año con 600 efectivos suyos y de la Agrupación Logística (AALOG 61) de Valladolid y Vitoria.

Hoy, 20 de junio completa su despliegue añadiendo 180 efectivos adicionales de la Brigada Paracaidista y otras unidades del Ejército dado que el próximo lunes 1 de julio España, liderará en OTAN una Brigada multinacional como nación marco. Bajo el mando del Coronel Andrés González Alvarado, con un batallón multinacional con cuatro compañías españolas una portuguesa, una eslovena y otra checa, un escuadrón de caballería español que a la vez integra una unidad de reconocimiento eslovaca, una compañía de zapadores, una unidad de defensa antiaérea, una batería y unidades de apoyo de combate y logísticas españolas. Será una de las ocho que despliega la Alianza en el flanco este.

Con legítimo orgullo, analiza el coronel González Alvarado la misión. Y resalta conceptos que en nuestro lenguaje político diario creemos desaparecidos: porque habla de convivencia entre soldados de diez países diferentes; de hermanamientos; del esfuerzo de cada uno de ellos para servir mejor al conjunto de todos. En resumen: que se prepara sin complejos para la guerra. «Las operaciones de disuasión son muy exigentes» dice; «están orientadas a un entrenamiento metódico siguiendo estándares OTAN: pero en España somos muy buenos en esto». «Nos puede faltar mejorar en el idioma inglés, pero en conocimientos tácticos y operativos e ilusión no nos gana nadie». Destaca el hermanamiento de todas las unidades concentradas en Lešt´. «Siempre digo que la cohesión no es solo entrenamiento continuo, también es construir confianza mutua, cuyo ejemplo más claro es el de ser capaces de compartir recursos escasos, sin egoísmos, sin quids pro quos (sic): generosidad pura». Resalta que como nación anfitriona Eslovaquia –recordar que tiene frontera con Ucrania– es excelente. «Hemos conseguido un gran hermanamiento con toda la comunidad multinacional de Lešt´ a base de nuestra típica humildad y cercanía española, lo que ha permitido superar con creces las barreras idiomáticas». ¡Que me hable de humildad un coronel de mi Ejército, me llena de orgullo, cuando estoy saturado en el lenguaje político de nuestros días, de frases de prepotencia, soberbia, descalificaciones, de odio! ¡Otra España, querido lector!

Como siempre, ni una queja: «nadie superará los seis meses de misión» me asegura. Plazos superiores afectan a la vida familiar. Las comunicaciones han funcionado bastante bien; pero los contratos con operadoras locales llevan tiempo para poder dotar de un internet estable a un contingente tan amplio como el español. Alimentación local con carne de cerdo, patatas, col, harina y lácteos como protagonistas, asumible; más difíciles los horarios: comienza el reparto de la primea comida a las 11:30. Nuestro fútbol presente en la vida eslovaca. Por ahora nuestras selecciones en grupos diferentes de la copa europea. No descartemos un cruce en futuras fases.

Valoración especial para nuestra industria militar: «nuestro vehículo principal es el VAMTAC fabricado por UROVESA ubicada en Santiago, vecinos nuestros». Positiva sinergia entre industria y usuarios, que debe repercutir indiscutiblemente en la cartera de pedidos de la primera y en la constante mejora de prestaciones para los segundos.

No podía comenzar mejor la serie. Bocanada indiscutible de aire fresco de unas generaciones que asumen priorizar esfuerzos y deberes sobre derechos. Y cubren indiscutiblemente por tierra mar y aire, la seguridad de la que gozamos el resto de españoles.

¡Gracias BRILAT!

Luis Alejandre Sintes es general en la reserva.