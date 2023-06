Pactos y casualidades, de González a Sánchez

Edmund Burke (1729-1797) está considerado el padre del liberalismo conservador británico, corriente que combinaba posiciones liberales y conservadoras en asuntos sociales, económicos o éticos. «Todos los Gobiernos están sustentados sobre compromisos y pactos», afirmó en marzo de 1775, en su segundo discurso sobre «la conciliación con América». El próximo lunes, día 3, en plena precampaña electoral –que en la práctica es pura campaña–, la Universidad Internacional de La Rioja y la fundación Felipe González presentan el último número monográfico de Nueva Revista, que lleva por título «Pactos», con la palabra escrita en grandes caracteres en su portada. El acto se celebrará –claro– en la Casa de La Rioja en Madrid y el aforo está completo desde hace días, aunque la convocatoria ha sido algo restringida. Intervendrán, quizá por eso el lleno aunque el auditorio no es muy grande, José Ignacio Torregrosa, que ha sido el coordinador del número, Jordi Sevilla y, el plato fuerte, el mismo Felipe González, que también ha prologado los trabajos de los dieciséis autores que escriben en el número.

Las casualidades no existen según una larga tradición del pensamiento, que podría remontarse a Sócrates (470AC-399AC) y que, de manera más explícita pasa por John Milton (1608-1674), Voltaire (1694-1778) o Schiller (1759-1805), sin olvidar a Enrique Jardiel Poncela (1901-1952) defensor de que «la casualidad es la décima musa». Los trabajos del monográfico de Nueva Revista estaban casi concluidos cuando Pedro Sánchez sorprendió con la convocatoria de elecciones. Los autores, desde Ramón Jáuregui a Fátima Báñez, que suena para vicepresidenta de Núñez Feijóo si gobierna, y José Enrique Serrano o Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros académicos, juristas, políticos y economistas, reflexionan sobre «el pacto como motor de progreso» y analizan ejemplos nacionales e internacionales. La presentación del monográfico, estuviera prevista o no, tampoco tiene nada de casual en vísperas electorales y entronca con otras apariciones recientes de destacados socialistas, críticos con el líder del PSOE, por cierto, como Nicolás Redondo, Virgilio Zapatero o el mismo Alfonso Guerra. El lunes hablará Felipe González y sus palabras no moverán muchos votos, pero es probable que agiten sentimientos socialistas de conciliación, de otra época. Horas después, Feijóo, desgranará algo más de sus planes en el foro de La Razón, sin olvidar que los Gobiernos se sustentan, sean mejores o peores, en pactos, como decía Burke.