Una política de Estado

Gustavo Suárez Pertierra fue ministro de Defensa en los gobiernos de Felipe González. Eran otros tiempos, con referentes consolidados y respeto a las reglas, con desencuentros con la oposición, claro, pero con grandes consensos en las políticas de Estado como la Defensa nacional. En una entrevista con LA RAZÓN, defiende como entonces que los grandes asuntos de España «no deben ser objeto de la confrontación propia de una política de miras cortas» y que es preciso «hacer los mayores esfuerzos por parte de todos». Respalda sin equívocos el objetivo del 2% del PIB de gasto militar, adelantar el calendario de cumplimiento y que el Congreso no se quede al margen. A su juicio, hay un nuevo paradigma para los europeos que no debemos relativizar: «La seguridad depende de nosotros mismos y no de otros». No es la suya una retórica belicista, sino racional y adecuada a los tiempos complejos que atravesamos.