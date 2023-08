¿Quién gana el relato: Sánchez o Feijóo?

Estos días ha reaparecido Trump en los medios de comunicación. Lo menos que se puede decir es que es un impresentable, pero Biden y su hijo no son un modelo de virtud. Más bien todo lo contrario. No importa, porque al primero le encanta provocar y supongo que se aburre sin la política a pesar de ser multimillonario. Por su parte, el presidente estadounidense tiene la protección de los medios de comunicación, que le prefieren antes que a su rival. A Sánchez le sucede algo parecido. Trump no ha sido condenado, aunque los delitos son muy graves, instruidos en general por fiscales demócratas, y no sabemos qué sucederá. En cualquier caso, es una situación que le hace enormemente feliz. En cambio, los tres socios que necesita el candidato socialista son dos condenados por la Justicia y un fugado. Otegi, antiguo dirigente del aparato político y militar de ETA; el indultado Junqueras y Puigdemont, que tiene la sartén por el mango. Por ello, ha optado por burlarse y humillarlo con sus declaraciones.

Feijóo sería triturado de forma inmisericorde si estuviera en unas circunstancias similares. No hay más que ver la campaña que le han organizado por haber pactado gobiernos con Vox. El único que tiene barra libre para hacerlo con quien le venga en gana o incluso mentir descaradamente es Sánchez. No puedo por menos que felicitarle por tener esa bula que le resulta enormemente útil. Por tanto, la batalla del relato tiene como ganador al líder socialista, porque la TelePSOE del Pirulí, el diario gubernamental y el resto de compañeros de viaje utilizan siempre el término “progresistas” para designar a un bloque heterogéneo, radical y secesionista. Lo progresista es pactar con los que quieren privilegios a costa del resto de España. Es lo que deben pensar los juristas de salón que apoyan la amnistía, que es despreciar la separación de poderes, y la celebración de un referéndum. Desde luego, el progresismo sanchista no me gusta nada, prefiero la socialdemocracia de Julián Besteiro. Hay que enviarle una biografía de ese gran intelectual y referente ético a Sánchez para ver si entra en razón.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)