¿A quién se le ocurre preguntar?

Donald Trump recibió en la Casa Blanca al presidente de Finlandia, un país que tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, y que firmó el compromiso de elevar su gasto en defensa hasta el 5% producto interior bruto. El presidente español también lo firmó, pero después anunció que no lo cumpliría.

En la reunión, Trump criticó a España por esquivar esa obligación y llegó a mostrar su deseo de que nuestro país «sea expulsado de la OTAN». Ningún periodista había preguntado a Trump sobre España. Lo dijo por iniciativa propia. Posteriormente, un informador de la Agencia EFE –que es pública, y cuyo presidente fue secretario de Estado de Pedro Sánchez– cumplió fielmente con las obligaciones propias de su trabajo: preguntó a Trump sobre ese mismo asunto, y el presidente respondió que «España está siendo increíblemente irrespetuosa» con sus aliados. Y, entonces, el gobierno español se enfadó. No con Trump por sus respuestas, sino con los periodistas españoles por sus preguntas. «Lo que no me parece normal (…) es cuando la prensa española permanentemente le hace una pregunta a Trump», dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque eso contribuye a que el presidente estadounidense mantenga su «fijación» con España. Por tanto, la culpa de esa fijación no es del Gobierno por negarse a subir el gasto en armas, sino de los periodistas por preguntar. Pero siguieron preguntando.

Lo hizo el corresponsal de ABC en la reunión de Trump con el ucraniano Zelenski. Y Trump reiteró su disgusto con España. A partir de ahí, una web del entorno sanchista señaló al periodista preguntón, y el tuitero ministro Puente hizo de amplificador.

Es una nueva fase del sanchismo, en clara deriva trumpista: frenar a los informadores. Trump ya ha expulsado a periodistas de la Casa Blanca por preguntar «lo que no deben», y los corresponsales en el Pentágono se niegan a firmar un documento que les obligaría a informar únicamente de las noticias oficiales del gobierno.

Curiosamente, en la Cadena Ser preguntaron a Sánchez por Trump. A Sánchez no le molestó la pregunta. Pero preguntar a Trump por Sánchez es inconveniente.