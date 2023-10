La «Republiqueta» autoritaria (I)

Felipe González, aunque muchos ya no lo recuerden y entre los más jóvenes haya quien lo ignore, fue presidente del Gobierno (1982-1996) y ahora apunta que los gobernantes parecen decir: b4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowOpen_Ya que no somos profundos, seamos oscurosb4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowClose_. En un coloquio organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, pastoreado con oficio por Miguel Ángel Aguilar, criticó la posible amnistía a Puigdemont y compañía. b4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowOpen_Supone pedir perdón a quienes han incumplido las leyesb4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowClose_, dijo, b4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowOpen_y yo no voy a pedir perdón por defender la Constituciónb4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowClose_. El socialista histórico, por encima del bien y del mal, que todavía respira política por los poros, advierte sobre las posibles consecuencias de la medida de gracia: b4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowOpen_Si hubiera una amnistía, supondría asumir que las leyes de desconexión de Cataluña y el b4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleQuoteCursiveOpen_referéndum” del 1-O serían válidos y que lo ilegal habría sido la actuación del Gobierno central, la instrucción del juez Llarena y el juicio del Tribunal Supremob4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowClose_. No es casualidad que hace unos días, el juez Marchena, que presidió la vista contra los implicados del b4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowOpen_procésb4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowClose_ ironizara para apuntar que en la amnistía quizá también debería incluirse a él y a sus compañeros de Tribunal. González no duda de ese proceso. b4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowOpen_Nunca he visto un juicio con más publicidadb4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowClose_. Habla, con retranca, de la b4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowOpen_Republiqueta autoritariab4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowClose_ soñada por los líderes indepes. Lo primero, se supone, por sus limitaciones. Lo segundo, y lo detalla, porque querían un sistema en el que ellos mismos nombraban a los jueces y lo decidían todo, mientras llama la atención sobre el hecho de que cuanta menos representación tiene un grupo, más habla en nombre todos los ciudadanos. Apunta, claro, a ERC y Junts, cuarto y quinto partido en votos en las últimas elecciones, aunque no se olvida de dejar una puya a Sumar, b4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowOpen_¡31 escaños y 15 partidos!b4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowClose_ Le preocupa la convivencia b4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowOpen_por la tensión que se induce desde arribab4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowClose_ que, por ahora, no ha descendido desde las élites a la ciudadanía. Perplejo, dice que se le cae la cara de vergüenza cuando escucha decir a dirigentes socialistas que b4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowOpen_el PSOE ha impulsado las políticas sociales progresistas gracias a Bildub4ddfc77-0a1d-4bf5-a4e8-4e8e9315bccc_doubleArrowClose_ y recuerda que en España hay sanidad y educación universales hace decenios. Mientras, Sánchez y Díaz celebran otro acuerdo, quizá poco profundo y oscuro, aunque eso no lo diga González. (Continuará)