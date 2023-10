Republiqueta no democrática y el voto de F. González (y II)

Marco Tulio Cicerón (106AC-43AC), en su discurso contra Cayo Verres (120AC-43AC), gobernante autócrata de Sicilia, advertía de los Estados en los que 0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowOpen_se rehabilita con todos los derechos a los condenados, se hace regresar a los exiliados, se libera a los presidiarios y se invalidan las sentencias judiciales0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowClose_. Lo recordó hace algunos días José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, y un fragmento de sus palabras arrasa ahora en la red social Tik-Tok. Cicerón concluía que esas prácticas, que las veía como un 0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowOpen_epílogo letal0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowClose_, conducían al 0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowOpen_colapso total del Estado0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowClose_. Jordi Pujol, que sí tiene una cultura amplia, a diferencia de la mayoría de sus sucesores, solía decir que 0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowOpen_todo está escrito0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowClose_ y ponía de ejemplo a Plutarco (circa 50-120), el de las 0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowOpen_Vidas paralelas0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowClose_

Felipe González, muy crítico con todo lo que ocurre, todavía tiene esperanza y asegura, en un coloquio en la Asociación de Periodistas Europeos (APE), que confía en 0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowOpen_volver a votar al PSOE0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowClose_. Añade que es partidario de una reforma del sistema electoral y que quiere que se abran las listas. No lo dice, por supuesto, pero eso le permitiría votar a su partido, pero no a algunos candidatos. El ex-presidente debe formar parte de esa España que, como dicen los 0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowOpen_indepes0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowClose_ y ahora también el Cercle d’Economía defensor de la amnistía, que preside Jaume Guardiola, no entiende lo que ocurre en Cataluña. Quizá por eso, el hombre que consiguió 202 escaños para los socialistas se pregunta 0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowOpen_¿Hablaríamos de amnistía si no fueran necesarios los votos de Puigdemont?0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowClose_. Y él mismo se contesta con contundencia: 0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowOpen_¡No!0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowClose_. Cree que el PSC es ahora la primera fuerza política en Cataluña, en parte por las políticas del Gobierno central, pero teme que pierda la centralidad que obtuvo. Sus críticas van más allá. 0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowOpen_La izquierda –dice– ha perdido el objetivo de luchar contra la desigualdad. La redistribución es cada vez más desigual y no deflactar la tarifa del IRPF ha permitido recaudar 35.000 millones más0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowClose_. Nota dejadez, desde hace muchos años, en política exterior, sobre todo en América Latina y recuerda el origen de la Conferencia de Paz de Madrid, una petición expresa de Estados Unidos. Apunta que vivimos en una sociedad en la que importa lo que se ve, no los cimientos. 0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowOpen_En democracia –constata–, la verdad es lo que la gente cree que es verdad0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowClose_ y habla de la 0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowOpen_Republiqueta no democrática0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowClose_ con la que sueñan los 0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowOpen_indepes0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowClose_, una autocracia como la de Verres, 0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowOpen_con pueblos que viven ya a la desesperada0f0f2b49-7cef-4571-ac19-25929a6b64e8_doubleArrowClose_, como escribió Cicerón.