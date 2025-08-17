Sánchez desembarca, propone un pacto de Estado y se va

Con una semana de retraso, Sánchez llegó a las zonas devastadas por los incendios montado en su helicóptero. En esta ocasión no voy a criticarlo porque lo ha utilizado para labores propias de su cargo. La gran pregunta es por qué ha tardado tanto, pero estoy seguro de que en la sanchezfera no se la harán. Por supuesto, no le criticarán porque les dejaría sin publicidad y patrocinios. TelePSOE cumplió con eficacia su papel y pudimos constatar que los incendios son su prioridad por detrás de sus vacaciones, jugar al baloncesto, bañarse en la playa, recibir a los amigos y alguna otra actividad que desconozco. Con una agenda tan ocupada pudo improvisar un pacto de Estado y confirmó que las comunidades autónomas «son las competentes en incendios». Lo primero es un titular efímero y lo segundo una obviedad. Eso de los pactos de Estado es un gesto de cara a la galería característico del sanchismo. Me imagino que es una ocurrencia de los escribidores monclovitas. Es imposible alcanzar un acuerdo con alguien que no defiende el Estado de Derecho y tiene como socios y aliados a los comunistas, los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. No se puede mantener, desgraciadamente, un diálogo fluido y constructivo con un político que tiene por costumbre mentir. A estas alturas espero que Feijóo y los dirigentes del PP no sean tan ingenuos que se dejen engañar. Es cierto que la propuesta será utilizada por la izquierda política y mediática para glosar la generosidad, clarividencia y abrumador talento del inquilino de La Moncloa. No imagino a los presidentes autonómicos del PP convirtiéndose en palmeros del padre ideológico de la abyecta amnistía. Con Sánchez solo cabe exigirle que ponga los medios estatales al servicio de la lucha contra la catástrofe. No tiene otra salida que cumplir con su responsabilidad. El presidente de Castilla y León ha denunciado que «cuarenta y ocho horas después de pedir al presidente del Gobierno más medios del Ejército contra los incendios, no hemos recibido nada de los recursos solicitados». Habían pedido 25 bulldozer con maquinistas, 1.000 soldados y 15 vehículos nodriza. Es una vergüenza que improvise la propuesta de un pacto de Estado y no desplace todos los medios para combatir los incendios.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)