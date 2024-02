Sánchez, el icono que deberíamos querer

El escándalo alrededor de la tragedia de Barbate tiene su fecha de caducidad, porque no le interesa a la izquierda política y mediática. La razón es la adscripción socialista del ministro del Interior y su condición de pararrayos. No sucedería lo mismo si fuera del PP. En este caso tendríamos manifestaciones en las calles, querellas en los tribunales y una ofensiva mediática colosal. No hay más que ver el provecho que le están sacando a la mentira contra Feijóo sobre los indultos. RTVE está volcada y no descarto que hagan un programa de 24 horas para glosar la figura del pérfido líder del PP. Al final, el espíritu del canal temático del PSOE se reduce a la brillante frase de una de sus periodistas: «Eres un icono, presi, ¡te queremos!». No entiendo por qué la han criticado. No hizo más que recoger el sentimiento generalizado que existe entre los periodistas de una empresa pública que pagamos entre todos. ¿Por qué no le van a querer? En la época del PP se ponían camisetas negras y ahora se las pondrían con la cara del icono. Cuando el PSOE ganó las elecciones de 1982 y 2004, se produjo el habitual asalto y la marginación de los que habían colaborado tanto con UCD como con el PP.

Es un proceso que extiende siempre a todos los niveles de la Administración General del Estado. Tras la moción de censura, que llevó a Sánchez a La Moncloa, se ha dado un salto cualitativo en la estrategia de crispación y enfrentamiento contra el centro derecha. Por ello, es lógico que sea un icono que quieren hasta la extenuación los medios de comunicación y los periodistas de izquierdas. Se podrían inspirar en el NODO, para establecer una información veraz y objetiva. Todos podríamos pinchar la señal y junto a EFE, ahora convertida en una descarada agencia sanchista, conseguiríamos que el icono recibiera el tratamiento que se merece. Lo que interesa realmente es seguir con los indultos, porque así no se habla de Barbate y la falta de medios que sufre la Guardia Civil. No importa que tengamos una flota obsoleta, porque España lidera la economía europea.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)