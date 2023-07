Estoy convencido de que todos los españoles saben perfectamente que Sánchez indultará a Puigdemont si necesita sus votos para ser presidente del Gobierno. Lo que diga ahora es irrelevante, porque no hace más que adaptar la verdad a sus intereses. Es decir, la verdad o la mentira es lo que le conviene. Es un concepto evolutivo, porque puede decir que fue fantástico aplicar el artículo 155 CE para hacer frente al desafío independentista y acabar indultando a sus protagonistas, y asegurar que fue un error y quitar el delito de sedición del Código Penal. No hace otra cosa que legislar al servicio de unos delincuentes convictos y confesos condenados por el Tribunal Supremo. Por tanto, Puigdemont, Comín y Ponsatí pueden descansar tranquilos sabiendo que Sánchez puede ser su mejor amigo si le conviene. Es una amistad basada en el interés más descarnado. Es habitual citar a Maquiavelo sin haberlo leído. Le hubiera gustado conocer a un político tan camaleónico e implacable, porque hubiera sido una fuente de inspiración para mostrar lo que no tiene que hacer un gobernante.

La pacificación que vende el candidato socialista y sus palmeros mediáticos no es más que una rendición ante el independentismo. La Justicia europea ha retirado la inmunidad a los tres eurodiputados, cuyo nivel intelectual es lamentable. La más penosa es Ponsatí que es una catedrática que se ha convertido en una caricatura de sí misma. Está abducida en la delirante «corte» que ha montado el bufón de Puigdemont en Waterloo. El autodenominado presidente del Consejo de la República ha demostrado que de donde no hay no se puede sacar. Un político gris que colocó Mas pensando que podría mandar en la sombra y se encontró con un energúmeno sin formación que tenía la oportunidad de su vida para vivir sin pegar palo al agua. Los independentistas son los socios preferentes de Sánchez. En mayor medida Junqueras y ERC, pero llegado el momento hará cualquier concesión para conseguir el voto de Puigdemont. Es el gobierno que nos espera si el centro derecha no consigue la mayoría absoluta. Una Moncloa al servicio de independentistas, filoetarras, comunistas y antisistema.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)