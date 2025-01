Sánchez o la reencarnación de Tiberio Graco

El presidente del Gobierno presentaba este lunes sus propuestas en materia de vivienda. La ventaja de conectar con «tele PSOE» es que el canal 24 horas de TVE emite íntegramente los actos propagandísticos. Mi esfuerzo no tiene ningún mérito, aunque resulta agotador tanta autocomplacencia, sectarismo y manipulación. He elegido estos términos, porque reflejan fielmente lo que sucedió. La primera reflexión tras escucharle atentamente es que es incomprensible por qué pierde las elecciones si lleva años haciéndolo tan bien y el PP tan mal. Es uno de los misterios de la política española que explica por qué la reencarnación de Tiberio Sempronio Graco está siempre malhumorado. No le reconocen sus desvelos. El tribuno de la plebe romano, miembro de una rica y poderosa familia de la aristocracia, quiso emprender una ambiciosa reforma agraria para transferir las tierras del Estado romano y de los ricos terratenientes a los ciudadanos más pobres. Su padre había sido dos veces cónsul, censor y había celebrado dos triunfos, mientras que su madre era una Cornelia, hija del famoso Escipión el Africano.

Nuestro peculiar tribuno de la plebe proviene de una familia acomodada, al igual que su mujer, y nunca ha tenido problemas de vivienda, algo que respeto y no hago objeto de crítica. Es habitual encontrar en la aristocracia y la burguesía acomodada a los exaltados que se erigen en adalides del radicalismo populista. No me gusta ni lo uno ni lo otro. Nada bueno ha salido de esas figuras, ya que acaban actuando en contra del pueblo y de las instituciones democráticas. Es lo que sucede ahora con su obsesión por consagrar la impunidad, como hemos visto con la amnistía y ahora con la derogación de facto de la acusación popular al vaciarla de contenido. La vivienda es un problema muy grave para una buena parte de la sociedad y que sufren mis hijas. Es algo que, desgraciadamente, conozco directamente. Sánchez no ha hecho prácticamente nada estos años que lleva en el Gobierno. No creo que consiga hacerlo ahora con una operación de maquillaje propagandístico tras escuchar una intervención en la que hizo de oposición de la oposición, que es lo que más le puede gustar. No busca acuerdos, sino solo la confrontación por motivos estrictamente partidistas. Es imposible conseguirlos dedicándose a atacar al PP.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).