Sánchez trampea otra comisión

Pedro Sánchez ha anunciado que, previo a la reunión del Consejo de Ministros, se pondrá en marcha una Comisión Interministerial de cambio climático para desarrollar el Pacto de Estado anunciado contra la emergencia climática. Al presidente nada le modifica el relato ni la estrategia. Ni siquiera que su propio Gobierno haya reconocido que más del 90% de los incendios forestales están relacionados con causas humanas en un informa oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Cabalgar contradicciones nunca ha sido un inconveniente para él, sino todo lo contrario, un calculado recurso. Está empeñado en colarnos con calzador la narrativa del apocalipsis del clima para encubrir otra lamentable respuesta a una catástrofe. Incluso a costa de reciclar una vieja comisión arrumbada durante años con más pena que gloria.