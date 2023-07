TelePSOE contra Feijóo

Feijóo hace muy bien no acudiendo a las trampas que le ponen los conseguidores de La Moncloa. El aparato propagandístico al servicio de Sánchez está desesperado, porque el pesebre que tan rentable les resulta tiene fecha de caducidad. Es bueno recordar que las productoras amigas siempre son bien acogidas a costa de un medio de comunicación que recibe recursos multimillonarios que vienen de los Presupuestos del Estado. No importa ni la audiencia ni la calidad, porque lo único que les interesa es complacer a Sánchez y Yolanda Díaz. TelePSOE no es un medio de comunicación neutral, como debería ser una televisión pública, sino que ha sido, es y seguirá siendo hostil con las formaciones de centroderecha. Unas veces es más virulenta y otra más moderada, pero sin cambiar el objetivo principal de ser un instrumento de adoctrinamiento ideológico. El candidato del PP se tiene que acostumbrar a que le ataquen mientras son complacientes con las mentiras de Sánchez. Los periodistas podemos tener las ideas que nos den la gana, pero un medio público tiene que mostrar una exquisita neutralidad y respeto institucional.

Lo sucedido en TelePSOE es la enésima confirmación del acierto de Feijóo de no dejarse instrumentalizar en un debate a cuatro diseñado por los dos visitadores de La Moncloa que manejan el ente público a su gusto. El debate es absurdo, aunque el líder de Vox acuda feliz pensando que puede conseguir algún rédito. Hay solo dos tipos de debate que tengan alguna lógica. El decisivo cara a cara que ya se celebró y donde Sánchez fue estrepitosamente derrotado. Hasta mintió en el tema de las autovías de peaje. Tuvo que ser su director general de Tráfico el que le desmintiera. El otro sería incluir a Sánchez y sus socios. Es decir, Díaz, que lidera una plataforma con 16 partidos; Junqueras, condenado por sedición y malversación e indultado por el candidato socialista; Puigdemont, fugado de la Justicia; Otegi, ex dirigente de ETA y líder de los antiguos miembros de su aparato político y militar; y Esteban, del acomodaticio PNV. Por tanto, Feijóo acierta no acudiendo al debate trampa en la televisión del PSOE.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)