El puntazo
Trabas políticas a la vivienda
El remedio es conocido, pero los apóstoles del intervencionismo no creen en la libertad
La ministra del ramo ha hallado la solución para aliviar la mole que es la adquisición de una casa a un precio razonable. Isabel Rodríguez ha comentado que son necesarios unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Facilitarán más construcción «pública» y «asequible». Con ese propósito tan noble y desinteresado ha demandado a las fuerzas políticas que acompañen al Ejecutivo. Cómo negarse. En realidad, el tramposo soniquete de la ministra, con el fin de poner el foco en la oposición y no en la responsabilidad del gabinete, encubre el más gravoso condicionante que impide que el mercado oscile en parámetros sensatos. El 45% del precio de una casa lo determina la política. Los retrasos administrativos impactan un 10%, los impuestos, otro 30% y y la escasez de oferta, un 5%. El remedio es conocido, pero los apóstoles del intervencionismo no creen en la libertad.
✕
Accede a tu cuenta para comentar