El podcast de Carmen Morodo: "Errejón: los que iban a asaltar el cielo sí lo sabían"

La adjunta al director de LA RAZÓN, Carmen Morodo, asegura que Errejón "es una bomba para la izquierda". La mejor manera de acercarnos a la respuesta de quién sabía o no lo que hacía, "lo mejor es ver su trayectoria" en política. Sus compañeros de partido, entre ellos Pablo Iglesias, son los que más le conocen. "Aquí hay dos planos, el de las víctimas y las denuncias, y otro es el político. Errejón protagonizó un acuerdo con el portavoz del PP en el Congreso que sacó de quicio al PSOE". "A Yolanda Díaz y la plataforma de Sumar la dan por amortizada". Irene Montero y Pablo Iglesias, recuerda Morodo, no están muertos "y necesitan acabar con Yolanda Díaz y con Pedro Sánchez y volver, por qué no, a la política, aunque creo que es una opción del pasado".