Carta abierta al ayuntamiento de León ¡Ojo de los planes del Islam!

Quien me conoce, sabe que soy español de pie a cabeza y de corazón, amo España y a los españoles que me han acogido fraternalmente, donde en mi país natal Irak querían matarme, debido a mi fe cristiana, mis ideas pacifistas contra el fanatismo y el radicalismo islámico. Mi camino para llegar donde estoy, no ha sido fácil, sino un camino de muchas espinas y amarguras, conozco muy bien la senda del emigrante. Conozco el Islam y los musulmanes, además de mis estudios académicos sobre la religión musulmana, la tradición y la cultura árabe islámica es parte de mi cultura porque he nacido, he crecido y me he educado con ellos. Por eso, no quiero vivir en mi país actual/ España, lo que he vivido en mi país natal/ Irak. Soy un visitante habitual a la provincia de León, por muchas razones, entre ellas: es una bella y hospitalaria Tierra con mucha historia, además, tengo muy buenos amigos con un cariño especial. En mi última visita a León, en la Semana Santa, leí una extraña crónica, que dice: la comunidad islámica “La Paz” de León, está trabajando para lograr tres proyectos en la ciudad, un cementerio exclusivo para los musulmanes, un matadero halal y una madraza para enseñar la lengua árabe, con el objetivo de velar e integrar la comunidad musulmana en la sociedad leonesa, así confirma Abdelsamad Ouyhia Kharraz, presidente de la misma.

En mi opinión, la noticia es alarmante y los planes del presidente de la comunidad islámica “La Paz” en León no traen nada bueno, merecen ser analizados y paralizados.

1. Cementerio musulmán:

Según Abdelsamad “actualmente hay un cementerio pero se ha quedado pequeño y según las normativas del Ayuntamiento de León solo se permiten enterrar en él personas

empadronadas en la ciudad o que fenecen en el Hospital de la capital, por lo tanto, es necesario ampliar el cementerio y cambiar las normativas, para permitir enterrar en este cementerio, todos los musulmanes que tienen sus raíces en León”.

La Ley islámica obliga la familia del difunto, lavar el cuerpo, envolverlo en una pieza de tela inconsútil, luego acompañarlo al cementerio en cortejo, recitar el Corán (Sura 1:1-7) y por último, depositar el cuerpo en su tumba sin cubrirlo por ningún monumento funerario, sobre el lado derecho y con la cabeza en dirección a la Meca, todo en menos de 24 horas de su muerte. La vestidura del cadáver es simplemente una prenda o trozo de tela de extensión suficiente para envolver todo el cadáver, preferentemente de color blanco. Enterrar a un musulmán con ataúd o con elementos de valor es reprobable. Este es el rito funerario musulmán que choca con la legislación autonómica de la mayoría de las comunidades: inhumaciones y cremaciones con féretro no antes de que pase un día desde el fallecimiento. Solo varias regiones permiten la tradición islámica: Andalucía, Asturias, Valencia, Ceuta, Melilla y últimamente la comunidad de Castilla y León se suma con un proyecto de modificación del decreto Ley 16/2005 que regula la política sanitaria de la comunidad.

La duda que tengo ¡es peligroso para la Salud Publica y el Medio Ambiente la inhumación solo con sudario y no habrá en el futuro alguna infección!

El Islam y los musulmanes están divididos en dos ramas principales; suníes y chiíes. Las dos ramas están en desacuerdo en todo, se odian, llevan XIV siglos en guerra entre sí. Además, las leyes islámicas de las dos ramas no permiten juntar sus difuntos en el mismo cementerio. La comunidad islámica “La Paz” en León son musulmanes de la rama suní. Por lo tanto, crea otra duda ¡qué pasa, si muere un musulmán chií, dónde le entierran, hay que construir otro cementerio para los chiíes!

En Arabia Saudí, hay casi dos millones de emigrantes cristianos, procedentes de Filipinas, Líbano, Bangladesh, India, etc. que acuden a él atraídos por la bonanza económica, pero tienen prohibido no sólo el culto sino la posesión de cualquier símbolo cristiano como una cruz o un rosario, que puede llevar a la cárcel o a ser expulsado del país. Las autoridades religiosas saudíes consideran todo el país como una tierra sagrada musulmana, los no musulmanes que viven en el país y mueren, no pueden ser enterrados en el territorio saudí. ¡Curioso el contraste!

2. Matadero halal:

Según la Ley islámica, el carnicero debe de ser un hombre musulmán devoto que aplica un método de sacrificio que consiste en colocar el animal sobre su lado izquierdo y con la cabeza mirando a la Meca, recitando el Corán (Sura 1:1-7), en una incisión con un cuchillo afilado, rápida y profunda en el cuello, cortando la vena yugular y la arteria carótida de ambos lados, para que el animal se desangre totalmente, pero dejando intacta la espina dorsal. Abdelsamad afirma que actualmente en León, aunque hay carne con certificado halal, queremos tener un matadero musulmán donde podamos dar servicio a la gente musulmana para poder comer carne halal cien por cien ya sea pollo, cordero, ternera. Conviene aclarar que al amparo del Artículo 14 de la Ley 26/92 (BOE 12/11/1992) la Asociación religiosa “Junta Islámica” creó el “Instituto Halal”, registrado en los ministerios “justicia e interior” en el año 2002, con el logotipo “Halal” que garantiza que el producto alimenticio es puro. Por eso, este instituto controla la comida musulmana halal en los hospitales, aviones, hoteles, trenes…etc. Por lo tanto, ¿Para qué quiere Abdelsamad un matadero en León? ¿Quién controla la salubridad de los animales en el matadero? Además, ¿Qué tiene que ver un matadero halal con la integración?

3. Una Madraza

Abdelsamad segura, que en la mezquita grande damos clases de lengua árabe a unos 60 niños pero queremos que sea para toda la población leonesa, por lo tanto, edificar una madraza en León, nos permite enseñar la lengua árabe a todos los interesados, habitantes de la ciudad de León, tanto musulmanes como otros. Según el diccionario de la Real Academia Española, madraza es una escuela musulmana de estudios árabes islámicos. Es decir, en la madraza se enseña la lengua árabe junto con la religión musulmana.

La ciudad de León cuenta con aproximadamente 140.000 habitantes, entre ellos se encuentran casi 10.000 musulmanes, la mayoría viven en la capital de la provincia. Si es verdad lo que dice el presidente de la comunidad musulmana “la paz” en León, que el objetivo de construir una madraza es la integración musulmana en la sociedad leonesa, lo más lógico es que los musulmanes residentes en León aprendan la lengua española, no al revés, los leoneses estudien la lengua árabe. Además, si algún leones quiere aprender la lengua árabe, puede acudir a la escuela oficial de idioma o a la universidad. El objetivo principal de fundar una madraza es predicar la religión musulmana e intentar convencer ciertos leoneses a la conversión, seguramente alguno sin conocimiento caerá.

El mundo occidental, en general permanece ignorante e ingenuo sobre las intenciones y el peligro de la segunda religión más extensa del mundo “El Islam”. En el Viejo Continente existe un tremendo peligro vislumbrando y es muy difícil ser optimista. Es muy posible que ya estemos transitando las últimas etapas de la Islamización de Europa. La Europa que conocemos está cambiando, existe otra Europa, la sociedad paralela que ha creado la migración masiva musulmana. El gran problema no está en la emigración musulmana sino en la integración, es muy difícil integrar a los musulmanes en la sociedad Occidental, porque viven en comunidades cerradas (guetos), juntos, practicando sus costumbres, tradiciones y su religión y no están dispuestos al cambio. En realidad, los musulmanes no vienen para integrarse en la sociedad Occidental; vienen para que la sociedad Occidental se integre al Islam. Tenemos el ejemplo de varios barrios musulmanes cerrados y dirigidos por los imames musulmanes, en París, Marsella, Londres, Ámsterdam, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Barcelona…etc. No queremos que León sea la próxima.

Es verdad los emigrantes musulmanes vienen aquí principalmente por la pobreza y para buscar una vida mejor. Sin embargo, las mentes retorcidas se aprovechan de ellos, para controlarlos en el viejo continente mediante una red de imames muy bien organizada y financiada directamente por Arabia Saudita, Qatar y el Reino de Marruecos. Preguntado al imam Abdelsamad Ouyhia Kharraz, el presidente de la comunidad musulmana en León:

¿Quién financia todas las mezquitas en España y sus imames?

Leyendo la (revista de la asociación socio- cultural para la integración de inmigraciones de León- Ibn Khaldun- N. 9, Diciembre 2013, dirigida por la comunidad musulmana en León y financiada por la Junta de Castilla y León) un artículo bajo el título “integración”, dice textualmente: “Si la integración es aceptar, respetar y convivir con otras culturas y religiones, que no son islámicas, la verdad que no interesa porque el Islam está por encima de cualquier otra religión y cultura”.

Ahora bien, si no estáis, los musulmanes, dispuestos a integrarse en la sociedad europea tradicionalmente judía-cristiana ¿Qué hacéis viviendo en Europa? ¿Por qué salís de vuestros países? ¿Por qué hay centenares de miles de emigrantes musulmanes, esperando en la frontera para entrar en Europa?

Yusof Al- Qardawy (1926- 2022), que fue un ulema egipcio, considerado una de las personas más influyentes del mundo islámico, fue uno de los líderes intelectuales de los Hermanos musulmanes y condujo en la cadena de televisión vía satélite Al-Yazira el programa “La Shari’a y la vida” con una audiencia de varias decenas de millones de espectadores, fundador de la Unión Mundial de Ulemas Musulmanes de la que fue la principal autoridad religiosa, afirmó que: “El Islam no le hace falta la guerra santa o Al Yihad para conquistar el Occidente, porque ya estamos dentro, con nuestros emigrantes y los vientres de nuestras mujeres, aprovechado la democracia, el buenismo y las leyes del mismo Occidente, en pocos años la conquista islámica a Europa es una realidad”.

Según el Corán (Sura 2:191) “tierra conquistada tierra musulmana para siempre”. El Islamha estado dominando la gran parte del territorio español durante ocho siglos, entre los años 711 y 1492, aprovechando la desunión y la disputa interna por el trono en el reino Visigodo. España o Al-Ándalus es una espina en el corazón de los musulmanes. La emigración musulmana es el caballo de trolla y la futura conquista del Islam a España.

Los musulmanes están acostumbrados a la vía de sentido único, donde ellos pueden hacer todo lo que quieran pero nadie les puede responder ni enseñar sus actos malos en espejo y ni siquiera criticarlos. España no posee un plan o una política clara para tratar el evidente problema de la minoría musulmana y su integración. Una España Islámica significaría una patria despojada o vaciada de cultura, libertad y democracia, un territorio desértico económicamente, una pesadilla intelectual.

Raad Salam Naaman

Cristiano católico caldeo de origen iraquí

Doctor en Filología árabe, estudios árabes islámicos Y ciencias religiosas