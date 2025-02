El parte médico del papa: Las condiciones clínicas del Santo Padre continúan a presentar un cuadro complejo"

Comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede:

Las pruebas de laboratorio, las radiografías de tórax y el estado clínico del Santo Padre siguen presentando un cuadro complejo.

La infección polimicrobiótica que surgió en un marco de bronquiectasias y bronquitis asmática, y que requirió el uso de terapia antibiótica con cortisona, hace que el tratamiento terapéutico sea más complejo.

La tomografía computarizada de tórax a la que ha sido sometido el Santo Padre esta tarde, prescrita por el equipo de salud del Vaticano y por el equipo médico de la Fundación Policlínica "A. Gemelli", ha demostrado la aparición de una neumonía bilateral que ha requerido un nuevo tratamiento farmacológico.

Sin embargo, el Papa Francisco está de buen humor.

Esta mañana ha recibido la Eucaristía y, durante el día, ha alternado el descanso con la oración y la lectura de textos. Agradece la cercanía que siente en este momento y pide, con corazón agradecido, que sigamos rezando por él.

Gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a presentare un quadro complesso.

L'infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, e che ha richiesto l'utilizzo di terapia cortisonica antibiotica, rende il trattamento terapeutico più complesso.

La tac torace di controllo alla quale il Santo Padre è stato sottoposto questo pomeriggio, prescritta dall'equipe sanitaria vaticana e da quella medica della Fondazione Policlinico “A. Gemelli", ha dimostrato l'insorgenza di una polmonite bilaterale che ha richiesto un' ulteriore terapia farmacologica.

Ciononostante Papa Francesco è di umore buono.

Questa mattina ha ricevuto l’eucarestia e, nel corso della giornata, ha alternato il riposo alla preghiera e alla lettura di testi. Ringrazia per la vicinanza che sente in questo momento e chiede, con animo grato, che si continui a pregare per lui.

__________________________________________

Holy See Press Office