La AEMET lo confirma: el mal tiempo se desplaza pero continúa y el día arranca con un peligroso aviso por niebla

El jueves estará marcado por un aumento claro de la inestabilidad. La masa fría en altura, que desde comienzos de semana afecta al este peninsular y Baleares, se extenderá hacia el sur, generando cielos cubiertos y tormentas vespertinas en amplias zonas del interior y del Mediterráneo.

Prueba de ello son los avisos amarillos por lluvias y tormentas que se activarán a las 14:00 horas en zonas de Aragón, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. En concreto, en las zonas en las que la sierra de Gúdar y el Maestrazgo turolense se unen, así como en la Serranía de Cuenca o en el interior norte de Valencia. Los avisos se desactivarán, indica el pronóstico, a las 22:00 horas. También habrá aviso amarillo entre las 12:00 y las 18:00 horas en el interior y en el sur de Mallorca por las mismas razones.

Desde primeras horas se esperan nubes abundantes en el litoral de Cataluña y el golfo de Valencia, con chubascos dispersos, mientras que por el sudoeste la nubosidad media y alta irá ganando terreno, hasta dejar cielos cubiertos en buena parte de Andalucía y Extremadura. Durante la tarde se formarán nubes de evolución en el interior, que darán lugar a tormentas en la mitad sur y, sobre todo, en el tercio oriental, donde podrán ser localmente fuertes, especialmente en zonas del centro-este peninsular.

Aviso por niebla en Lugo

En el norte, la jornada será más tranquila, con cielos poco nubosos, aunque no se descartan bancos de niebla matinales y vespertinos en los tercios norte y este, persistentes en el norte de Lugo y en las Rías Gallegas. Precisamente en A Mariña y en el centro de Lugo hay activados unos inusuales avisos amarillos hasta las 10:00 horas de este jueves por niebla: la AEMET avisa de un episodio que reducirá la visibilidad hasta solo 200 metros, por lo que especial cuidado en carretera. En Canarias, los cielos se cubrirán de nubes medias y altas, con lluvias más probables en las islas occidentales, sobre todo en vertientes oeste y sur.

Las temperaturas máximas bajarán en Galicia y en el tercio sur, donde el descenso será más acusado en el interior gallego. Las mínimas caerán ligeramente en los litorales cantábricos y mediterráneos, pero subirán en el resto del país, sobre todo en zonas de montaña y en las islas orientales. En los Pirineos, podrían darse heladas débiles en cumbres.

El viento soplará de componente este en el área mediterránea y el Cantábrico, con rachas fuertes en el Estrecho, mientras que en el interior predominarán los vientos flojos variables, con tendencia al sureste en la mitad sur peninsular.