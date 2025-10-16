El mejor momento para ver la migración de aves en Cataluña durante el mes de otoño: estos son los lugares y el horario

En el mes de otoño, los bosques no es lo único que cambia de aspecto o que se transforma. Los cielos, aparte de contar con una presencia mucho mayor de las nubes, los cientos y las precipitaciones, también traen consigo una serie de objetos en movimiento sí identificados. Una infinidad de aves viajan por todo el territorio catalán poniendo el rumbo en el sur debido a los cambios de temperatura y a la falta del alimento en el norte de Europa.

Es cierto que estas migraciones pueden darse desde el mes de agosto hasta finales de año y principios del siguiente, justo coincidiendo con el paso del otoño al invierno. No obstante, durante la estación que se está viviendo ahora mismo los catalanes también podrán ser testigos del desplazamiento periódico y estacional de ciertas especies entre sus zonas de cría y sus lugares de invernada.

Cataluña, una ubicación perfecta para las aves donde realizar una parada

La Comunidad Autónoma de Cataluña está situada justo en medio de una de las principales rutas migratorias del occidente europeo. El ejemplo más representativo de todo ello es el de las aves que vuelan procedentes de Escandinavia, Rusia o Europa Central, las cuales emprenden su camino pasando por los Pirineos, donde descansan en los humedales catalanes para, posteriormente, continuar con trayecto hasta África.

Los dos puntos más destacados en los que las aves eligen realizar su parada son el Delta del Ebro y los Aiguamolls de l’Empordà, unos refugios tanto naturales como excelentes para estos animales.

Los lugares catalanes en los que las aves descansan

En el primer destino señalado, los amaneceres durante el mes de octubre muestran escenas que parecen sacadas de una película. Se podrán observar bandadas de flamencos que se alimentan entre las nieblas, y grupos de gansos y patos que recargan las pilas antes de volver a retomar su ruta. Por su parte, en los Aiguamolls de l’Empordà las tardes son invadidas por las cigüeñas negras y los halcones abejeros que campan a sus anchas por los cielos catalanes del Alt Empordà. Más en profundidad y en los interiores de Cataluña, en el Estany d’Ivars i Vila-sana (Pla d’Urgell) concretamente, los humedales se convierten en el hogar por un corto periodo de tiempo de montones de anátidas, zampullines y fochas que buscan tranquilidad.

¿Cuál es el mejor momento para ver la migración de las aves en Cataluña durante el otoño?

El mejor momento para poder ver la migración otoñal de las aves en Cataluña es justo el periodo que se está viviendo ahora mismo. Desde finales de septiembre, todo el proceso ya se ha estado viendo, pero este durará justo hasta finales de octubre. El horario perfecto puede ser tanto cuando va empezar el día como cuando va a dar comienzo la noche. Durante el amanecer, las aves se estarán alimentando al aire libre, fresco y tranquilo; y durante el atardecer, todos los bandos proceden a agruparse para dormir al mismo tiempo que los cielos comienzan a pintarse de naranja. A su vez, se recomienda llevar unos prismáticos para poder ver todo el hábitat en mayor profundidad, evitar realizar ruidos que puedan molestar o interrumpir a los animales y llevar prendas neutras que no despisten a las aves.