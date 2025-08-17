Meditación para este domingo XX del tiempo ordinario

Con el lenguaje diáfano y didáctico de sus parábolas, Jesús nos enseña hoy la profundidad de la vocación del ser humano: la caridad. Ya el pasado domingo nos mostraba el evangelio que no podemos servir a dos amos, a Dios y al dinero. Hoy continúa presentando las riquezas como un poder que esclaviza al hombre y deforma su identidad. Meditemos:

«En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: “Había un hombre rico que se vestía de purpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán. Se murió también el rico, y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritó: “Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. “Pero Abrahán le contestó: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros”. El rico insistió: “Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que, con su testimonio, evites que vengan también ellos a este lugar de tormento”. Abrahán le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen”. El rico contestó: “No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abrahán le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto”» (Lucas 16, 19-31).

La clave para comprender esta parábola es la pérdida de las relaciones por parte de quien se deja cegar por los bienes pasajeros. El hombre rico, del cual no se conoce ni el nombre, está tan centrado en su propia saciedad y disfrute que ha perdido toda relación. Hay un pobre a su puerta a quien conoce, pero es incapaz de solidarizarse con él. Se sabe descendiente de Abrahán, pero esto no le hace vivir como hijo de Dios. Está abandonado a su hartazgo; se ha amado tanto a sí mismo que ha perdido todo amor por los otros y, en definitiva, por el mismo Dios. Por eso hoy conviene que nos miremos ante este espejo y nos preguntemos cómo estamos viviendo nuestra relaciones de amor con Dios y con el prójimo.

«Que escuchen a los profetas». El rico parecía preocuparse por sus hermanos que quedan en su casa. Pero ¿acaso Lázaro no era también su hermano, hijo de Abrahán como pretende ser él? He aquí el gran desafío de la parábola: sincerar nuestras relaciones, no parcializando el amor ni cerrándonos en nuestro pequeño círculo. Eso lo causa el apego hacia lo material, que todos necesitamos purificar. En un mundo desigual e injusto encontramos a nuestra puerta otros hermanos que esperan que les reconozcamos como tales y tendamos nuestra mano hacia ellos, que prolonguemos el amor de Dios que todo ofrece y todo reúne. Tomemos un momento, entonces, para preguntarnos quiénes son los pobres a quienes podemos abrir hoy la puerta de nuestra atención y ayuda.

La vida crece y se multiplica más allá del círculo de nuestra propia saciedad. Necesitamos vivir de esta manera: con la puerta de casa y las manos abiertas para acoger y ofrecer. Miremos y vayamos más allá de nuestro confort y autosuficiencia. Así nos encontraremos a nosotros mismos en el encuentro con los otros, que nos posibilitan, en definitiva, el encuentro mismo con Dios.

Practicar la caridad no es simplemente hacer el bien al prójimo, ni siquiera ayudar a los más necesitados desde un impulso de compasión natural o sensibilidad humana. La caridad cristiana es, ante todo, un don recibido de Dios, participación en su misma vida trinitaria, que nos transforma y nos configura con Cristo. No nace del esfuerzo humano, sino de la gracia: somos capaces de amar verdaderamente cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo (cf. Rm 5,5). Por eso, la caridad no es solo una virtud más, sino el centro de la vida cristiana, el alma de toda obra evangelizadora y la señal más clara de nuestra unión con Dios.

Dios es caridad en su esencia más profunda: el Padre que engendra al Hijo, el Hijo que responde con amor filial, el Espíritu que procede como vínculo de unidad y entrega mutua. Al vivir la caridad, entramos en ese misterio, no lo imitamos desde fuera, sino que participamos en él. Por eso, la caridad auténtica no puede reducirse a acción social, ni a una ayuda puntual. Se trata de reflejar la comunión divina en la comunión fraterna, en la vida concreta de la Iglesia. La caridad es eclesial por naturaleza: nace del corazón trinitario, pasa por la carne eucarística de Cristo y se expresa en una comunidad viva que ama, sirve y se entrega.

En efecto, la Eucaristía es el sacramento por excelencia de la caridad. Allí, Cristo se da enteramente a nosotros, no con palabras sino con su Cuerpo y Sangre. No se guarda nada. Cada vez que comulgamos con fe, recibimos no solo al Señor, sino también su modo de amar. La caridad eucarística nos impulsa a mirar a los demás como hermanos, especialmente a los más pequeños, los más olvidados, los más heridos. Como dice san Juan Crisóstomo, “no honres a Cristo en el altar si lo desprecias en el pobre”.

Así pues, la caridad cristiana ha de ser personal, concreta, comprometida. No puede delegarse en estructuras impersonales ni reducirse a la administración de recursos. Supone cercanía, rostro, tiempo, afecto. Tampoco puede separarse de la verdad: amar no es complacer, sino querer el verdadero bien del otro, su salvación. Una caridad que olvida la verdad termina siendo una forma de indiferencia disfrazada de bondad. Por eso, el mayor acto de caridad es anunciar a Cristo íntegramentey ayudar a otros a abrirse al amor de Dios.

Desde esta perspectiva, toda pastoral, toda obra de evangelización, toda acción social de la Iglesia, ha de tener como alma esta caridad trinitaria y eucarística. No basta ayudar, hay que amar. No basta servir, hay que entregarse. Solo así la Iglesia será testigo creíble del Dios que es Amor.

En la caridad vivida con autenticidad, el mundo ve algo distinto: no solo manos que ayudan, sino un corazón que arde. Es ahí donde comienza la verdadera evangelización.