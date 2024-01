Los 10 errores más comunes que cometemos al tomar Omeprazol: no funciona como crees

El omeprazol es uno de los medicamentos más consumidos en España, con con más de 48,5 millones de unidades dispensadas, según los datos de 2020 (los más recientes disponibles en Sanidad). Es común encontrarlo en el botiquín de cualquier hogar español, junto a otros fármacos habituales como el paracetamol o el ibuprofeno. Lo usamos mucho y, por ello, debemos tener en cuenta que buena parte de la población comete ciertos errores a la hora de consumirlo.

Por ejemplo, el omeprazol no es un protector de estómago, como se tiende a creer. Su uso tampoco es inocuo y, de hecho, si no lo utilizamos de forma correcta, el omeprazol puede acarrear efectos muy perjudiciales para la salud. Aunque el omeprazol es un medicamento aprobado y, por lo tanto, seguro en las condiciones prescritas por los médicos, debemos recordar que ningún fármaco es "inofensivo" y que es importante no exceder la dosis recomendada ni hacer un uso incorrecto de cualquier pastilla de venta libre en la farmacia.

El omeprazol se indica, por ejemplo, para el tratamiento de la esofagitis por reflujo o la regurgitación ácida en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero muchas personas lo consumen para prevenir enfermedades, algo que, con el tiempo, puede provocar precisamente lo que se trata de evitar.

Muchas personas se pregunta qué pasa si toman omeprazol todos los días. Pues bien, desde hace algún tiempo, se ha sugerido que el uso de omeprazol a largo plazo aumenta el riesgo de que aparezcan lesiones gástricas premalignas, como pólipos, atrofia y metaplasia intestinal, así como de cáncer de estómago en algunos casos.

Ahora bien, el debate continúa abierto y existen otros estudios científicos que afirman que todavía no existe la suficiente evidencia como para asegurar la relación entre omeprazol y cáncer de estómago. Lo que sí se sabe es que existen varios errores y consecuencias del consumo inadecuado de omeprazol que debemos evitar.

Errores más frecuentes al tomar omeprazol

El primer error que solemos cometer es considerar al omeprazol como un protector de estómago. En realidad, pertenece a la categoría de los inhibidores de la bomba de protones (IBP). Estos medicamentos, también conocidos como prazoles (pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol), actúan reduciendo la producción de ácido en el estómago.

"Un exceso de ácido puede crear reflujos gastroesofágicos, una sensación de quemazón, o incluso pueden acentuar cualquier úlcera de estómago, así como alterar la función de algunos medicamentos", explica, en una entrevista con Infosalus, el farmacéutico Javier Velasco, de la subcomisión de Revisión del Uso de los Medicamentos de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC).

1. El omeprazol no es un protector de estómago

A juicio de este experto, siempre se ha confundido este medicamento con un protector de estómago porque "al reducir el ácido se está protegiendo el estómago, pero no se forma ninguna capa que proteja de otra manera al estómago", como la creencia popular ha instaurado. Por eso, aunque puede comprarse sin receta médica en algunos casos, siempre debe tomarse con un consejo farmacéutico previo. Si no ha sido indicado por el médico, puede utilizarse, pero siempre de forma puntual y cuando hay ardor o regurgitación ácida.

Omeprazol, un superventas larazon

2. No se toma con las comidas

Otra creencia errónea tiene que ver con cuándo hay que tomar omeprazol. Muchas personas ingieren la pastilla con las comidas. Sin embargo: "Nunca ha de tomarse con comida. Media hora antes del desayuno sería lo ideal o, en caso de que haya sido prescrito dos veces al día, media hora antes del desayuno y media hora antes de la cena. Si el omeprazol reduce el ácido del estómago y desayunamos, el estómago detecta la comida y produce ácido. Si lo tomamos después de la comida, el ácido ya estará producido, por lo que no tendrá el efecto que queremos", indica Velasco.

3. No hay que disolverlo en agua

Sobre todo en niños, pero también en adultos, el omeprazol se suele abrir y disolver en agua. Pero esto también supone cometer un error. "No debería hacerse porque pueden perderse sus propiedades", señala el farmacéutico.

4. No se debe tomar con leche o zumo

Tomar omeprazol con leche, con bebidas carbonatadas (refrescos y gaseosas) o con zumos también implica caer en error, porque a pesar de ser bebidas, éstas pueden alterar su absorción. Esto hace que el omeprazol sea menos efectivo, además de que no le da tiempo al medicamento a disminuir la producción del ácido en el estómago.

5. No tomar más omeprazol de la cuenta

Sobre tomar más omeprazol de la cuenta o de forma crónica, Velasco comenta que se ha escrito que puede ocasionar Alzheimer. "Es cierto que tomado durante un periodo prolongado puede reducir la absorción de algunas vitaminas, como la B12", señala. El déficit de esta vitamina se ha asociado con problemas de memoria en personas mayores. Aunque "no hay relación directa y no hay nada demostrado", dice el farmacéutico.

Eso sí, el uso continuado del omeprazol sí que puede reducir la producción de ácido del estómago y la absorción de algunas vitaminas, lo que puede provocar deficiencias capaces de alterar nuestro organismo de diversas maneras. Por ello, si se toma a largo plazo, siempre se debe hacer bajo indicación médica.

6. No tomar omeprazol y antibióticos

Como antes se ha mencionado, se debe tomar omeprazol solo cuando existe acidez o reflujo gástrico. Por su parte, los antibióticos se suelen prescribir cuando la infección es bacteriana. Tomarlos juntos puede disminuir el efecto de ambos fármacos.

7. No tomar omeprazol con antiinflamatorios

Por el mismo principio de efectividad, no debe mezclarse el uso de omeprazol con medicamentos antiinflamatorios, a no ser que se siga una prescripción médica.

8. Otros medicamentos con los que no hay que tomarlo

Como hemos visto, el omeprazol puede interaccionar con varios tipos de medicamento. "Por ello es muy importante tomarlo siempre bajo prescripción médica y consejo farmacéutico", pues, "puede hacer que otros medicamentos no tengan efecto deseado. Por ejemplo, reduce absorción de algunos anticoagulantes, aumenta el efecto de algunos antidepresivos y antiepilépticos", indica Velasco. También puede reducir la eliminación de medicamentos para la artrosis, lo que "puede causar una intoxicación en el paciente". Por ello, concluye, "no es un medicamento para tomar sin consultar".

9. Las embarazadas no deben tomar omeprazol

La acidez es un síntoma muy común, especialmente en los últimos meses del embarazo. Sin embargo, el uso de omeprazol mientras se esta embarazada está desaconsejado. Para paliar la acidez estomacal, se suelen prescribir otros medicamentos.

10. No compensar una dosis que se olvida

Cuando algunas personas se olvidan de tomar este medicamento (en los casos en los que se han prescrito varias tomas), esperan al día siguiente para ingerirlo. Sin embargo, lo más recomendable es tomar la dosis que se omitió tan pronto como el paciente lo recuerde. Eso sí, si es casi la hora de la próxima dosis, lo más adecuado es omitir la que no se ha tomado y continuar con el programa de dosificación. Jamás se debe duplicar la dosis para compensar la dosis omitida.