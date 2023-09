La especia desconocida que protege contra el cáncer y es tan eficaz como el omeprazol

El uso del omeprazol en España es imparable. Este medicamento de venta libre en farmacia se encuentra en los botiquines de casi todos los hogares del país. Disponer de una caja de estas pastillas es tan habitual como poseer paracetamol o ibuprofeno. Pero el omeprazol no tiene rival: es el fármaco más consumido de todos, con más de 48,5 millones de unidades dispensadas al año, según los datos de 2020 (los más recientes disponibles en Sanidad).

El omeprazol pertenece a la familia de los medicamentos inhibidores de la bomba de protones (IBP), que son incorrectamente llamados "protectores gástricos". Aunque se use para reducir el exceso de ácido estomacal y tratar la indigestión, en realidad, el omeprazol no protege el estómago. Lo que hacen los "prazoles" (pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol...) es bloquear la producción de ácido estomacal.

El médico o la médica suele prescribir este medicamento para el tratamiento de la esofagitis por reflujo o para la regurgitación ácida en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, muchas personas lo consumen para prevenir algo que, con el tiempo, puede resultar perjudicial para la salud. De hecho, el omeprazol está vinculado con la aparición del cáncer de estómago.

Con estos datos en la mano, ¿qué pensarías si te dijésemos que existe un compuesto natural que puede ser tan bueno para tratar la indigestión como este medicamento?

La curcumina podría ser tan eficaz como el omeprazol

Un estudio publicado en la revista BMJ Evidence-Based Medicine, afirma que el compuesto natural de una especia culinaria que quizás desconozcas podría ser tan eficaz como el omeprazol. La investigación es la primera de su tipo, y los resultados sugieren que la cúrcuma puede ser tan buena para tratar la indigestión como un medicamento.

La cúrcuma, conocida por pocos en España, es una planta a la que también se conoce como azafrán indio o especia dorada. Crece en Asia y Centroamérica, y está disponible por lo general en supermercados y herbolarios. Su característico color amarillo anaranjado ha hecho que se usara tradicionalmente como tinte, pero también es un ingrediente esencial del curry.

El gran poder que alberga radica en que contiene un compuesto activo natural llamado curcumina, al que se atribuyen propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. En el sudeste asiático se utiliza desde hace mucho tiempo como remedio medicinal, incluso para el tratamiento de la indigestión.

Sin embargo, hasta ahora no estaba clara su eficacia en comparación con los fármacos convencionales para la indigestión, en gran parte porque no se habían realizado estudios comparativos. En un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo, los investigadores reclutaron a 206 pacientes de entre 18 y 70 años con molestias estomacales recurrentes, de los cuales 151 completaron el estudio.

El cáncer de colon es el que más casos nuevos causa cada año Freepik

Fueron reclutados en hospitales de Tailandia entre 2019 y 2021, y asignados aleatoriamente a uno de los tres grupos de tratamiento durante 28 días. Estos grupos ingirieron cúrcuma (dos cápsulas grandes de 250 mg de curcumina 4 veces al día) y una cápsula ficticia pequeña; omeprazol (una cápsula pequeña de 20 mg al día y dos cápsulas ficticias grandes 4 veces al día); y cúrcuma más omeprazol.

Los pacientes de los tres grupos tenían características clínicas y puntuaciones de indigestión similares, evaluadas mediante la puntuación de evaluación de la gravedad de la dispepsia (indigestión) al inicio del ensayo. Se volvió a evaluar a los pacientes a los 28 días y de nuevo a los 56.

Los investigadores descubrieron que la curcumina oral era segura y bien tolerada, y que los pacientes de los tres grupos experimentaban una mejora similar de los síntomas.

Reconocieron el pequeño tamaño del estudio, así como otras limitaciones, como el breve periodo de intervención y la falta de datos de seguimiento a largo plazo. Como suele suceder, entre las conclusiones del estudio se apunta que se necesitan más estudios a largo plazo y de mayor envergadura.

No obstante, los investigadores concluyen: "Este ensayo controlado aleatorio multicéntrico aporta pruebas muy fiables para el tratamiento de la dispepsia funcional", y añaden que "los nuevos hallazgos de nuestro estudio pueden justificar la consideración de la curcumina en la práctica clínica".

La cúrcuma y el cáncer de colon

A esta investigación se suma otro estudio reciente que apunta que la curcumina es un gran aliada en la prevención y el tratamiento del cáncer colorrectal (de colon y recto), que es el que más se diagnostica en España. Sus hallazgos se publicaron este año, en la revista Nature. Esta investigación, que recogió La Razón, sugiere que la curcumina puede inducir una molécula de microARN llamada miR-34, que desempeña un papel fundamental en la supresión tumoral.

No obstante, es importante tener en cuenta que debemos ser cuidadosos a la hora de considerar aumentar el consumo de cúrcuma, pues a esta especia también se le atribuyen efectos negativos sobre la salud. De hecho la Clínica Mayo expresa en que "la curcumina, la sustancia activa de la cúrcuma, interfiere con ciertos medicamentos, incluyendo algunos medicamentos de quimioterapia", por lo que desaconseja su uso entre estos pacientes.

De la misma manera, el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda evitar su uso a mujeres embarazadas y lactantes, ya que la curcumina impide la correcta absorción del hierro.

Para terminar, el NCCIH (National Center for Complementary and Integrative Health) indica sobre la cúrcuma que "sus efectos sobre la salud siguen siendo inciertos" y que no se ha llegado a conclusiones claras sobre si las sustancias presentes en la cúrcuma tienen beneficios para la salud.