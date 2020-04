Healthcare Network Partners Spain, una ayuda determinante a los hospitales en la crisis del Covid-19

Healthcare Network Partners Spain es proveedor de Programas de Soporte a Pacientes (PSP) y de soluciones dedicadas al mundo de la salud, desde la tecnología hasta la comunicación. La empresa forma parte del grupo europeo Healthcare Network Partners (HNP) que, gracias a la capilaridad y peculiaridad de su red, consigue que las distintas realidades que la componen propongan soluciones integradas y diversificadas, fruto de una experiencia compartida.

Creada para responder a las necesidades que caracterizan a las enfermedades raras, en los últimos años HNP ha ampliado su oferta con soluciones cada vez más enfocadas en el entorno digital, capaces de satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de las áreas terapéuticas caracterizadas por la cronicidad.

En este período histórico tan particular, en el que la emergencia Coronavirus ha provocado un cambio radical en los procesos de producción y en la prestación de servicios, es precisamente la capilaridad de la red de HNP en Europa lo que le ha permitido exportar rápidamente a España un modelo que ya se aplica eficazmente en Italia, para garantizar la continuidad de los programas de apoyo respetando las medidas de protección y seguridad.

Pero, ¿de qué manera Healthcare Network Partners Spain ha intentado garantizar la continuidad terapéutica y de las actividades de la empresa manteniendo la seguridad y protección de los trabajadores y usuarios?

Santiago Ros, country manager de Healthcare Network Partners Spain, detalla los servicios ofrecidos por HNP y los procedimientos implementados durante la emergencia COVID-19.

¿Por qué un proveedor europeo de PSP como vosotros representa un elemento clave para afrontar una emergencia como la actual?

Una cosa que ya sabíamos y que se ha confirmado en estas semanas es que la globalización tiene sus aspectos positivos, pero también negativos. La rápida propagación del virus y las consecuencias de la pandemia han llevado al borde del colapso los sistemas sanitarios de los diferentes países de la EU.

Una organización como la nuestra está capacitada para dar una respuesta rápida a una necesidad que se replica en España, Italia, Portugal y Francia entre otros países. Es un problema global. Poder llevar la terapia del Hospital al domicilio del paciente en casos de enfermedades raras que colocan a quien las sufre en una situación de riesgo elevado permite liberar recursos para dedicarlos a la lucha contra el virus y hace que se minimice el riesgo de contagio evitando visitas innecesarias a los hospitales.

En pocas líneas Diana ha explicado qué se siente al realizar su trabajo en estos momentos difíciles, ¿de qué manera habéis gestionado a vuestra red de enfermería en todo el territorio?

Cuando empezamos a entender la dimensión del problema, analizamos rápidamente la situación con el objetivo de proteger la salud de todas las personas a nuestro alcance, empleados y por supuesto pacientes. Activamos un protocolo específico de seguridad para minimizar el riesgo, dotamos de EPIS y otros materiales a nuestro personal de enfermería y mantenemos una constante comunicación para valorar día a día posibles situaciones de riesgo para actuar en consecuencia. La experiencia de HNP Italia nos permitió reaccionar muy rápido, adaptando los protocolos que allí habían desarrollado.

¿Cuál es la solicitud más común que os llega desde la industria farmacéutica?

Servicios de administración domiciliaria de medicamentos o entrega de medicamentos a domicilio son las actividades más demandadas porque suponen un alivio inmediato a los hospitales dado que ayuda a reducir muchas visitas a hospital de día y farmacia que son innecesarias. Los laboratorios nos piden rapidez y flexibilidad, pero un aspecto fundamental es que cualquier actividad debe respetar criterios éticos y de normativa vigente.

¿Qué importancia tiene la tecnología digital en el mundo de la salud a la luz también de las necesidades que se han producido durante la emergencia COVID-19?

Muchísima. De hecho, es frecuente que nos pregunten por servicios de video visita y contact center para gestionar la monitorización de pacientes con terapias complejas. Disponemos de una plataforma de CRM propia que nos permite digitalizar muchas actividades y gestionar de manera más eficaz nuestros PSP’s. Usamos nuestras competencias en el campo tecnológico y las ponemos a disposición del apoyo al paciente, el objetivo principal en este período tan complicado.

Diana, enfermera de Healthcare Network Partners Spain

Me llamo Diana, soy enfermera, y durante los últimos 5 años me he dedicado a las terapias domiciliarias con pacientes afectos de enfermedades raras y a la gestión del equipo de enfermería que realiza esta función.

Hace un mes, cuando nos preguntaban tanto a mí como a mi entorno por este virus que hoy ocupa todas las portadas, la respuesta era más que tranquilizadora. Por aquel entonces no podíamos imaginar la magnitud de lo que nos tocaría vivir.

Llegan días duros, confinan a la población y las informaciones que se reciben son contradictorias. Los pacientes que conoces desde hace años, te llaman con preocupaciones y dudas sobre los tratamientos en sus casas. Tú, como enfermera, y sin tener certeza de nada, intentas tranquilizarlos diciéndoles que se van a tomar todas las medidas de precaución necesarias para que esos tratamientos sean seguros. Esta es nuestra labor, la que a menudo pasa por alto, pero igual o más importante que la administración de una terapia.

Lo más duro viene cuando vas a casa de estos pacientes, a los que estás acostumbrado a saludar con un beso o abrazo y no puedes hacerlo. Además, la mayoría de nosotros hace días que no vemos a nuestras familias y tampoco podemos abrazarlas, pero se te rompe el alma cuando ese niño de 2 años, que conoces desde que nació, hijo de tu paciente, y que siempre viene a jugar contigo, debe mantenerse a distancia con cara de no entender nada, porque su madre lo coge del brazo y lo lleva a otra habitación, porque en estos días que corren, nadie puede afirmar estar libre de Covid-19.

A pesar de todo, seguiremos al pie del cañón por ellos, por nosotros, por todos, y, cuando todo esto pase volveremos a abrazarnos.