A la espera de que abran los gimnasios y cómo lo harán, los deportistas no profesionales también se preparan en las calles para reencontrarse con su rutina de entrenamiento en las instalaciones deportivas. Sabemos que ya nada será igual en los gimnasios, que por un largo tiempo el contacto físico estará prohibido y que se deberán extremar las medidas de higiene para ponerse en forma. Pero, además de estas medidas, los especialistas alertan del peligro de volver al gimnasio sin una previa preparación física. Y es que el confinamiento nos ha sometido a largas jornadas delante del ordenador, las pantallas de los móviles o la televisión, con los consecuentes efectos para la musculatura y las articulaciones.

Los paseos por el pasillo de casa o las tareas domésticas no son suficientes para activar nuestra forma física. Y el ejercicio sin control en la fase 0 de la pandemia, tras no haberlo practicado en un largo periodo de tiempo puede acabar con nuestros huesos en el fisioterapeuta o en el hospital. Por eso, de cara a las siguientes fases y a la espera de la apertura de las instalaciones deportivas, los médicos advierten de la necesidad de ser prudentes y establecer una serie de pautas para regresar al gimnasio con garantías.

Las imágenes de riadas de personas corriendo, montando en bicicleta o caminando por las calles estos días nos han sorprendido por la irresponsabilidad de muchos al no mantener las medidas de seguridad establecidas, pero también por el deseo manifiesto de querer ponerse en forma los primeros días de esta fase 0, sin haber practicado deporte durante mucho tiempo antes.

Actividad física progresiva

Los especialistas en Medicina deportiva recomiendan que la actividad física sea progresiva estos días en los que podemos practicarla al aire libre, de manera que la vuelta al gimnasio se haga con garantías para nuestra salud. “El reinicio tiene que ser muy progresivo, hay que retomarlo con ejercicios muy suaves al principio, que no nos lleven más de 30 o 60 minutos y una buena opción es empezar caminando para, dentro de unos días, poder trotar y a partir de ahí empezar a correr”, explica el doctor Carlos Jarabo, especialista en Medicina del Deporte y Regenerativa de Clínicas Cres. “Es como si hubiéremos estado lesionados durante mes y medio y retomáramos la actividad deportiva, donde hay que aumentar de forma progresiva tanto la frecuencia como la duración o la intensidad de la actividad física”, añade.

Y es que correr en la cinta, hacer ejercicios de sala o incluyo actividades grupales no va ser igual que antes y no sólo por las limitaciones de espacio y las precauciones sanitarias que se van a adoptar en los gimnasios, sino también porque el tiempo que hemos pasado sedentarios puede jugarnos malas pasadas si durante el confinamiento no hemos hecho ejercicio físico poco a poco. “Nuestras articulaciones se van deteriorando por la inactividad y los músculos pierden esa función de tensión para las articulaciones. Lo que vamos a retomar principalmente son actividades con impacto, sobre todo el correr, que nos va a generar mucho más impacto del que hemos podido estar sometiendo a nuestras articulaciones en este confinamiento. Con el sedentarismo se ha ido modificando la estructura del cartílago articular y se ha quedado más reblandecido y no nos va a proteger la articulación, por lo que hay más riesgo de que ese cartílago se rompa y tener una lesión. Un condoprotector, como condrosport de In-Vitta, con una elevada concentración de glucosamina y condroitina, nos va a ayudar a recuperar y a mantener esa condición del cartílago articular, que tiene que ser duro, resistente y muy pulido para que no haya rozamiento entre los huesos de la articulación”, aclara.

Cómo evitar lesiones

Pero las lesiones futuras si no hay preparación previa, no afectan sólo a aquellos que practican el running. La realización de actividad física progresiva antes de volver al gimnasio, también aplica para aquellos aficionados a la bicicleta, a los ejercicios de sala o a los de cardio. En este sentido, la Sociedad Española de Medicina Deportiva recomienda combinar el ejercicio aeróbico, cardiovascular, con ejercicios de fuerza. “En el equilibrio de estos dos ejercicios es donde está el mayor beneficio, sobre todo porque hablamos de deportistas recreacionales, gente que no compite. Es verdad que hay personas cuyo nivel deportivo es muy alto y pueden pensar que después de todo este tiempo van a poder hacer los mismos tiempos que hacían hace mes y medio, y no lo van a recuperar en 2 o 3 días si no en tiempo. Si no nos lo tomamos como si nos hubiésemos lesionado y retomamos la actividad de forma brusca, lo que va a ocurrir es que nos vamos a lesionar a nivel muscular, tendinoso e incluso podemos llegar a tener algún problema cardiovascular”, aclara el especialista de Cres, que advierte, no obstante, que si se produjera alguna lesión la “Medicina regenerativa puede ayudar con este tipo de lesiones musculares, ligamentosas y articulares”. Se trata de tratamientos que emplean las propias células y tejidos de nuestro organismo para mejorar o curar ciertas lesiones y que no produce rechazo. Pero para evitar daños, el doctor Jarabo subraya la necesidad de ir progresivamente practicando ejercicio, así como mantener el hábito para que nuestro organismo funcione mejor y pueda defenderse de las patologías. “En definitiva, se trata de llevar una vida más sana”, concluye.