Cómo extirpar tumores torácicos de forma mínimamente invasiva

La cirugía torácica mínimamente invasiva o cirugía videoasistida (VATS) uniportal consiste en un abordaje mediante una pequeña incisión en el tórax, de dos o tres centímetros, sin separación de las costillas y con una visión toracoscópica a través de un monitor. Los hospitales de Quirónsalud han ido un paso más allá y extirpan tumores torácicos a través de un abordaje uniportal subxifoideo; un tipo de cirugía videoasistida menos invasiva. «Es una variante de la técnica de cirugía uniportal que, en vez de entrar por el tórax y a través de los nervios intercostales, se realiza a la altura del diafragma, por debajo del esternón, con una incisión muy pequeña de unos dos centímetros, se va creando un túnel hasta llegar al tórax», explica el doctor Diego González Rivas, cirujano torácico y director de la Unidad de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva del Hospital Quirónsalud de La Coruña.

Este abordaje conlleva múltiples ventajas, la principal es que «al no tocar los nervios intercostales que hay entre las costillas, no abrimos el tórax por lo que la posibilidad de dolor es mínima», afirma el doctor. A ella se suma que «vale para operar las dos cavidades al mismo tiempo, ya que, al hacerlo desde el centro, puedes entrar en las dos cavidades tanto en la derecha como en la izquierda en caso de haber tumor en ambos. De este modo los operas con una única incisión y no se realizan dos cirugías. La tercera ventaja es que para la cirugía tímica se hacen cirugías más radicales. En mi opinión este abordaje es ideal para lesiones del mediastino (el espacio que hay entre ambos pulmones) anterior y la que consigue una resección más radical», añade.

Además, al no tener que separar las costillas no es tan agresiva, lo que reduce el dolor y disminuye la pérdida de sangre. También conlleva «una mayor recuperación funcional, un menor daño inmunológico, menos complicaciones, evita grandes cicatrices y mejora el resultado estético», explica el doctor Roberto Mongil, jefe del Servicio de Cirugía Torácica de Quirónsalud Málaga.

A ellas hay que añadir que se reduce notoriamente el tiempo de postoperatorio y las complicaciones que pudiera haber en comparación con la cirugía abierta. En relación con la uniportal intercostal las diferencias en este aspecto son mínimas, ya que ambas cirugías son mínimamente invasivas, aunque «quizás haya algo menos de dolor a largo plazo con la técnica subxifoidea», precisa el doctor Rivas. En general, es una técnica que permite al paciente estar en casa a las 48 horas de la cirugía. En cambio, dado que la cirugía subxifoidea uniportal es mas compleja técnicamente, «el tiempo quirúrgico se alarga un poco comparado con las técnicas videotoracoscópicas convencionales. Además, requiere de un material específico más largo adaptado para esta técnica», añade.

Indicada según el paciente

En todo caso, es una técnica que no vale para todos los casos. «Pero sí para determinados tumores en estado iniciales, en los cuales no hay que hacer una limpieza ganglionar extensa o para tumores en los que no hay que hacer una resección anatómica completa», detalla el doctor González Rivas. Así, el abordaje subxifoideo en adultos no está indicado en todos los casos de tumores pulmonares, hay que ver previamente las características del paciente y además hay que ser muy experto en cirugía toracoscópica uniportal antes de realizarla, ya que es compleja. «De momento va poco a poco y no se hace de forma generalizada pero las ventajas son evidentes, porque el paciente tiene menos dolor. En el futuro tendrá mucho auge», augura Rivas.

Pero, ¿acabará sustituyendo a la uniportal estándar? Es difícil de predecir si la va a sustituir completamente, pero todo indica que «los avances en tecnología ayudarán a esta técnica a que evolucione mucho más y se pueda realizar en la mayoría de los casos y pueda ser adoptada por la mayoría de los cirujanos sin dificultades», concluye el cirujano torácico, que intervino el pasado mes de marzo, junto al doctor Mongil en la extirpación de un tumor mediastínico en una mujer de edad avanzada a través de un abordaje uniportal subxifoideo.

¿Desde cuándo se utiliza esta técnica?

El abordaje uniportal subxifoideo es una técnica que desarrolló precisamente un alumno cirujano del Dr. Diego González Rivas. La desarrolló en 2014 en Taiwán y después la adaptó en el Shanghái Pulmonary Hospital, que es el centro en el que el doctor González dirige el mayor programa de cirugía uniportal del mundo. De hecho, allí se hacen 17.500 cirugías mayores al año. «De todas las cirugías que hacemos, el abordaje subxifoideo supone un 5% del total. Empecé a utilizar esta técnica en el año 2015 y ya llevo más de 150 cirugías subxifoideas realizadas», afirma el impulsor de la Unidad de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva del Hospital Quirónsalud de La Coruña.