Diseñan un algoritmo que personaliza el riesgo cardiovascular Se trata de un modelo que permite saber cual es la predisposición en personas sanas de mediana edad, en función de la tensión arterial, la dieta y de marcadores medibles en análisis de sangre y orina. Lo han desarrollado investigadores del CNIC y se publica hoy en The Journal of American College of Cardiology (JACC).