Ocho avances clave en la investigación contra el cáncer este 2020

Este año la pandemia de la Covid-19 ha acaparado todos los titulares de portada y la inmensa mayoría de las páginas de información. Pero con ella también se ha puesto sobre la mesa la importancia de la investigación, certificando que para vencer una enfermedad, el mejor camino es la investigación. Acabar con la Covid-19 se ha convertido en el gran reto sanitario a nivel mundial, pero no es el único, pues hay otras patologías como el cáncer en las que la innovación también ha demostrado ser la herramienta más eficaz para atajarlo.

“2020 ha sido un año difícil, aun así, hemos seguido luchando juntos para ganar al cáncer. Desde CRIS no hemos querido parar y hemos seguido apostando por la investigación, así que durante este año hemos podido presentar grandes avances en cáncer de adulto y cáncer infantil. Además, nos hemos comprometido firmemente con la situación que estamos viviendo todos, y hemos lanzado el Fondo CRIS de Investigación Covid19 y Cáncer, a través del cual hemos puesto en marcha tres ensayos clínicos que ya están dando esperanzadores resultados. Pero, ahora más que nunca, no podemos parar, tenemos que seguir aportando fondos para la investigación y hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que apueste por la investigación que es vida”, asegura Marta Cardona, directora de CRIS contra el cáncer.

Lo cierto es que durante el 2020, se han conseguido importantes logros en el ámbito de la Oncología, entre los que destacan:

-Nuevo proyecto de cáncer de páncreas con el investigador Mariano Barbacid: un innovador y prometedor estudio cuya financiación está abierta. Este proyecto abre la esperanza de encontrar un tratamiento curativo para un cáncer que, a 5 años vista, no superan el 96% de los diagnosticados. En concreto, desde hace tiempo se sabe que la mayoría de los tumores de páncreas empiezan con mutaciones en una proteína que controla muchísimos procesos celulares, llamada K-Ras. Esto podría llevar a pensar que un tratamiento contra K-Ras podría ayudar a frenar el cáncer de páncreas, el problema es que, al menos hoy en día, no es posible atacar Ras mediante fármacos. No obstante, Ras dirige la función de otras proteínas, así que una estrategia factible sería dirigir los esfuerzos a bloquear a esas otras proteínas para impedir el desarrollo de los tumores. Después de años de intenso trabajo, el grupo del Dr. Barbacid encontró dos proteínas que cumplen estos criterios: Raf1 y EGFR. Pudieron comprobar en modelos de laboratorio que si se elimina simultáneamente estas proteínas la mitad de los tumores de páncreas dejaban de prosperar. Estos fantásticos resultados son esperanzadores, ya que sugieren que los tratamientos contra EGFR y Raf1 podrían ser efectivos para los pacientes con cáncer de páncreas.

-Esperanza en linfoma y mieloma. Desde la Unidad CRIS de Tumores Hematológicos en el Hospital Universitario 12 de Octubre se está asistiendo a una segunda revolución de tratamientos con un prometedor horizonte. Actualmente se están realizando tratamientos de terapia celular de última generación. Entre ellos encontramos terapias con células NK en mieloma y leucemia mieloide. También son pioneros en la utilización de las revolucionarias terapias CAR en ensayos clínicos de linfoma folicular en recaída y linfoma B difuso, aunque están preparando también otros estudios en mieloma múltiple.

-Éxito mundial en vejiga. Un prometedor estudio de cáncer de vejiga promovido por CRIS contra el cáncer ha sido seleccionado como uno de los cuatro mejores a nivel mundial por su calidad y relevancia,con el Dr. Enrique Grande. En concreto, el estudio DUTRENEO supone un primer paso fundamental en el camino de la personalización de los tratamientos de cáncer vejiga y el descubrimiento nuevos biomarcadores para el desarrollo de terapias más seguras y efectivas. Así, se determinó la firma de genes inflamatorios de cada uno de los tumores, permitiendo seleccionar para cada paciente un tipo de tratamiento u otro dependiendo del perfil genético de cada tumor. De este modo, aquellos pacientes cuyo perfil molecular resultó ser «frío» para genes relacionados con la inflamación, fueron tratados con la quimioterapia clásica estándar; y aquellos pacientes que resultaron tener una firma «caliente o inflamada», recibieron inmunoterapia. Además, sobre las muestras de tumor de los pacientes, se analizaron la presencia o no de determinadas proteínas relacionadas con la respuesta inmune, así como el tipo de célula, desde el punto de vista histológico, que contenía cada tumor y se correlacionó con la respuesta a los tratamientos.

-Paso adelante en tumores de mama más agresivos. Nuevo descubrimiento en el tratamiento de los tumores de mama HER2+, uno de los más agresivos y que supone el 20% de los casos de esta enfermedad, con los doctores Atanasio Pandiella y Alberto Ocaña. Los investigadores han desarrollado un potencial tratamiento para pacientes cuyos tumores se han vuelto resistentes a las terapias contra HER2. La terapia parte de la observación de que los tumores de pacientes que tienen altos niveles de HER2 también presentan altos niveles de una proteína similar, HER3. Prácticamente ninguna otra célula del cuerpo tiene niveles muy elevados de HER3, lo que hace relativamente fácil identificar y atacar específicamente a estas células. Con este fin se diseñó un anticuerpo, (un tipo de molécula que funciona como un misil teledirigido), que se pega con alta eficacia a HER3. Además, este anticuerpo tiene unido a su cola un fármaco llamado Monometil Auristatina F, un compuesto que destruye el esqueleto de las células tumorales. El anticuerpo se une solamente a las células tumorales con HER3, e ignora a las células sanas, y por tanto el fármaco sólo elimina células tumorales, por lo que esta terapia tiene muy pocos efectos secundarios.

-Avances en cáncer de próstata. Con más de 35.000 nuevos casos anuales en España, se sitúa como el tercer tipo de tumor que más muertes causa en los hombres y es el más frecuente en la población masculina. Este año, a través de un nuevo convenio en el IBIMA de Málaga, se ha mantenido la investigación en los tumores de próstata más agresivos. También se ha entregado un Programa de Excelencia al Dr. David Olmos, para seguir trabajando en los tumores con peor pronóstico. Finalmente, junto a la puntera Prostate Cancer Foundation se han entregado dos becas internacionales de investigación en los Young Investigation Awards a dos prometedores investigadores para desarrollar sus proyectos en Reino Unido.

-Investigación en cáncer infantil. Se ha renovado el compromiso con el proyecto de Leucemias Infantiles y con el proyecto de Sarcoma de Ewing. También han empezado a trabajar los proyectos de Cáncer Cerebral del Hospital Niño Jesús y un nuevo proyecto internacional, también en tumores cerebrales, en el Institute Gustave Roussy de París. Por su parte, la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas del Hospital de la Paz sigue con su actividad incansable en el desarrollo de nuevos tratamientos personalizados para niños sin otras opciones.

-Nueva Unidad CRIS de Nuevas Terapias Experimentales en el Hospital Clínico San Carlos, que a través de estrategias de alto rendimiento quieren generar nuevas terapias de una manera mucho más eficiente. Entre otras líneas innovadoras, ya están explorando nuevas terapias celulares personalizadas en cáncer de ovario y pronto lo harán en cáncer de mama.

-Ayuda mundial frente a la Covid-19. Sin restar recursos en investigación de cáncer y manteniendo su compromiso , CRIS ha colaborado en diversos ensayos mundiales de Covid19 con sus estructuras en las distintas Unidades del 12 de Octubre, Clínico San Carlos y La Paz. Además, gracias a la creación del Fondo de Investigación Covid19 y Cáncer se han puesto en marcha tres innovadores ensayos clínicos que han dado sus frutos en la lucha contra la pandemia actual.