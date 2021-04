Un estudio de Kaiser Permanente de casi 50.000 personas con Covid-19 demuestra que la actividad física regular brinda una fuerte protección contra la hospitalización, la necesidad de entrar en una unidad de cuidados intensivos y la muerte tras la infección por SARS-CoV-2. Y no hace falta ser un deportista de élite para lograr estos beneficios, ya que incluso hacer ejercicio de manera irregular redujo las probabilidades de resultados graves de Covid-19 en comparación con las personas que no estaban activas en absoluto, tal y como se desprende del estudio, dirigido por investigadores de Kaiser Permanente Southern California, publicado por la revista científica “British Journal of Sports Medicine”.

“Esta es una llamada de atención para la importancia de los estilos de vida saludables y especialmente la actividad física”, asegura Robert E. Sallis, MD, médico de medicina familiar y deportiva en el Centro Médico Kaiser Permanente Fontana. “Este estudio realmente muestra lo importante que es mantenerse activo durante esta pandemia y más allá, es decir, como estilo de vida. Las personas que hacen ejercicio con regularidad tenían las mejores posibilidades de vencer a la Covid-19, mientras que las personas que estaban inactivas lo hicieron mucho peor”.

Detalles del estudio

Para estudiar el efecto del ejercicio en los resultados de Covid-19, los investigadores identificaron 48.440 adultos con un diagnóstico de coronavirus desde el 1 de enero de 2020 hasta el 21 de octubre de 2020, que tenían 2 o más mediciones de su Signo Vital de Ejercicio entre marzo de 2018 y marzo de 2020. Los pacientes de este estudio tenían una edad media de 47 años, incluían un 61,9% de mujeres y reflejaban la diversa composición racial de la población del sur de California. Del total de la cohorte, el 6,4% estaba constantemente activo y el 14,4% estaba constantemente inactivo, y el resto pertenecía a la categoría de actividad irregular. Entre todos los pacientes con Covid-19, el 8,6% fueron hospitalizados, el 2,4% ingresaron en la UCI y el 1,6% falleció. De este modo, los resultados del estudio muestran que la inactividad está fuertemente asociada con malos resultados de Covid-19, mientras que la actividad física proporcionó una fuerte protección contra la hospitalización, la admisión a la UCI y la muerte entre los pacientes con Covid-19.

Incluso quienes practican deporte de forma irregular tenían menores probabilidades de tener una Covid-19 grave en comparación con las personas sedentarias, lo que sugiere que cualquier actividad física es positiva

En concreto, estar constantemente inactivo aumentó más del doble las probabilidades de hospitalización en comparación con estar constantemente activo. Los pacientes que estaban constantemente inactivos tenían 1,73 veces más probabilidades de ser admitidos en la UCI que los pacientes que estaban constantemente activos. Las probabilidades de muerte fueron 2,49 veces mayores para los pacientes que estaban inactivos en comparación con los pacientes que estaban activos. De hecho, además de tener más de 60 años o tener antecedentes de trasplante de órganos, estar constantemente inactivo confería el mayor riesgo de muerte por Covid-19. Incluso los pacientes que eran irregularmente activos, es decir, que realizaban actividad física de forma ocasional, tenían menores probabilidades de tener un Covid-19 grave en comparación con aquellos que estaban constantemente inactivos, lo que sugiere que cualquier cantidad de actividad física tiene beneficios.

Caminar 30 minutos al día, 5 días a la semana otorga un tremendo efecto protector contra la Covid-19, según los autores

“Lo que más me sorprendió de este estudio fue la fuerza de la asociación entre la inactividad y los malos resultados del Covid-19”, explica la coautora del estudio, Deborah Rohm Young, PhD, del Departamento de Investigación y Evaluación de Kaiser Permanente Southern California. “Incluso después de incluir variables como la obesidad y el tabaquismo en el análisis, todavía vimos que la inactividad estaba fuertemente asociada con probabilidades mucho más altas de hospitalización, ingreso en la UCI y muerte en comparación con la actividad física moderada o cualquier actividad”. El Dr. Sallis detalla que su receta es sencilla: “Camine 30 minutos al día, 5 días a la semana a un ritmo moderado y eso le dará un tremendo efecto protector contra la Covid-19”. Añadió que la forma en que alguien puede evaluar si está caminando a un ritmo moderado es que está demasiado cansado para cantar, pero aún puede hablar.