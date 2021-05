Melatonina, la molécula del sueño

La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal en nuestro cerebro como respuesta a la oscuridad. Sus niveles permanecen altos durante el sueño hasta que la glándula pineal disminuye su producción en respuesta a la luz. Por ello, los suplementos de melatonina se recomiendan para problemas de sueño, como el «jet lag» o el trabajo a turnos. Sin embargo, también tiene otras funciones: es una importante reguladora hormonal, fundamentalmente de las tiroideas, del ciclo menstrual y de la reproducción en general, y juega un papel clave en la regeneración de los tejidos y en el sistema inmune.

La melatonina no se produce por el día. Gracias a la oscuridad, el cuerpo produce esta hormona y se realiza la redistribución de la energía y cambian las prioridades en el cuerpo. Por la noche, la melatonina hace que se «resetee» el ritmo circadiano y los ciclos hormonales y permite que la energía se destine al sistema inmune para la reparación de los diferentes órganos y tejidos y para luchar contra cualquier posible infección.

Los estudios hablan de entre ocho y 10 horas al día para garantizar la regulación de los procesos citados. Y no, no vale con siete horas, y el sueño «no se recupera». En caso de que no durmamos lo suficiente, podremos padecer problemas de regeneración de los diferentes tejidos, como sobrecargas musculares, cansancio físico y mental, y a la larga tendinopatías y lesiones en general o disminución del rendimiento deportivo. Pero también problemas hormonales, alteraciones del ciclo menstrual, dolores de cabeza, irritabilidad... y un largo etcétera.