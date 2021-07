Sociedad

“El retraso de meses en la campaña de vacunación está poniendo en peligro la salud de miles de policías nacionales y por extensión de la ciudadanía con la que trabajan. Desde el SUP calculamos que la cifra de policías que bien, no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 o no han completado la pauta de vacunación supera el 30% del total de la plantilla del cuerpo, aunque no disponemos de datos oficiales pese a las reiteradas peticiones de esta organización sindical”, aseguran desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP).

Ya sea por motivos laborales, médicos o justificados, “miles de policías continúan a fecha de hoy sin vacunar, incluidos cientos de policías alumnos que se están incorporando a sus destinos de prácticas sin inmunizar”. Desde la organización sindical consideran esta situación como “preocupante y grave, especialmente si tenemos en cuenta que la estrategia de vacunación fijó a la Policía Nacional, al igual que otros colectivos encuadrados en su mismo grupo de riesgo, como colectivos prioritarios para la vacunación, marcando como objetivo fundamental el buen funcionamiento de los servicios esenciales de nuestra sociedad en su conjunto”.

Por estas razones, desde el SUP “exigimos la puesta en marcha urgente de una segunda campaña de vacunación en la policía, y que esta se ejecute de forma coordinada en todas las comunidades autónomas para evitar que se repitan nuevas situaciones de discriminación entre policías destinados en una u otra región de España”.

Con el fin de que se revierta lo antes posible esta situación, el sindicato ha informado por escrito a diversas instituciones y responsables técnicos y políticos, entre los que se encuentran la ministra de Sanidad o al Director General de la Policía, añaden.