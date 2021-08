«No es posible que el salmorejo de Belén Esteban tenga más aceite que el nuestro y engorde menos»

Comer comida real, ésa es la máxima que promueve el nutricionista Carlos Ríos, artífice del movimiento «Realfooding». Algo que parece fácil pero que en la práctica al principio no lo es tanto. Recientemente presentó, junto con DKV, el manifiesto «Por un consumo responsable de grasas saturadas», y no, no hay que criminalizarlas, sino que la clave está en limitar el consumo de ultraprocesados.

-¿Qué tres alimentos con grasas saturadas debemos evitar?

-Principalmente aquellos que se engloban dentro de la bollería, incluidas galletas, barritas de cereales, así como precocinados, tipo pizzas, lasañas o croquetas, y por último las carnes procesadas, como salchichas, embutidos o tipos de paté.

-¿Algún límite de alimentos ultraprocesados al mes?

-Es la regla del 90-10: 90% comida real, y 10% ultraprocesados, porque es utópico no comerlos nunca. Los puedes consumir en esa baja proporción y no te harán daño. Una vez por semana, es algo ocasional que se sale de la rutina.

El consumo de ultraprocesados hay que limitarlo a una vez a la semana Carlos Ríos

-Un estudio reciente de la Universidad Pompeu Fabra demuestra que disminuir el consumo de grasas saturadas durante al menos dos años «puede reducir ligeramente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, como ictus o infartos de miocardio». ¿La clave reside en prevenir?

-Sí, pero no se consigue únicamente reduciendo un nutriente, sino con la disminución del consumo de ultraprocesados, que son altos en grasas saturadas, azúcar y sal, porque si no tenemos el mismo problema.

-¿Cuántos ingredientes debe tener un alimento para que sea considerado saludable?

-No es cuántos, sino tipos. Pero uno que lleve más de cinco ingredientes es ultraprocesado porque lo han tenido que crear desde cero y entre ellos llevarán azúcar, sal y grasa saturada de aceites refinados.

-¿Para cuándo llegará su supermercado «real food» y cómo debería ser?

-Será 100% saludable y llegará cuando haya esa demanda real. Solo se venderán productos saludables y ya un 20% de la población quiere eso. Pero es difícil porque en el sistema alimentario de nuestro país se priorizan los ultraprocesados porque son más rentables. De aquí a cinco años podríamos tener un supermercado «real food». Es nuestro proyecto actualmente. Ahora lo que hemos sacado es humus y gazpacho, seguiremos con guacamole, así hasta que tengamos tantos productos para hacer un supermercado saludable.

-Pero, ¿incluirán productos con menor huella de carbono?

-Una cosa es huella eco y otra la procedencia. Nosotros primamos que el origen de nuestros productos sea nacional. Es decir, nuestro compromiso es comida saludable y de nuestro país. Lo ecológico es un sello en donde no se ha demostrado que sea más saludable por ser más eco, sí practicas más sostenibles, pero quizá no reales para alimentar a toda la población.

-Ha sacado el primer gazpacho y salmorejo «real food». ¿Qué no tienen estos dos productos que tenga el resto?

-El 100% de sus ingredientes son «made in Spain». Algunos salmorejos no llevan aceite de oliva virgen extra, el nuestro sí y, además, no tiene ningún tratamiento térmico por lo que no pierde propiedades nutricionales.

-Leo que el salmorejo suyo tiene más calorías que el de Belén Esteban, ¿cómo puede ser si el de ella pone en la etiqueta que tiene más aceite?

-Yo también me lo pregunto. No es un problema que tenga más calorías que menos porque es saludable y no muy calórico. La etiqueta del de Belén Esteban no puede estar bien si tiene más aceite. O nos hemos equivocado nosotros, y he consultado a nuestro equipo y los análisis son correctos, o ellos. Y mi opinión es que el etiquetado del de Belén Esteban no es correcto, porque ¿qué va a engordar en el nuestro?, ¿la verdura?

-Si todos consumiéramos comida real se dispensarían menos medicamentos en farmacia. ¿Cuántos menos?

-Entre los fármacos más dispensados están las estatinas para bajar colesterol, los medicamentos para los diabéticos y los antihipertensivos, que reducen grasa, tensión y azúcar, si redujéramos el consumo de ultraprocesados no se elevarían estos niveles y no se necesitarían tanto estos fármacos que se financian con dinero público, lo que que hace que seamos un país más pobre. Un gasto se podría dirigir a la Educación o a no subir tanto impuestos. No sé decirte en cuánto se podría reducir la venta de estos fármacos, pero para que te hagas una idea el 10% del gasto sanitario es solo para personas con problemas de sobrepeso y obesidad.

-¿Mantequilla o margarina?

-Mantequilla, porque la margarina lleva grasas trans y no son tan saludables y las grasas de la mantequilla son neutras para la salud.

-¿Fruta o yogur?

-Fruta, no porque el yogur sea malo, pero es preferible tomarse una pieza de fruta porque resulta protectora.

-¿Verdura fresca o congelada?

-Ambas. Este proceso no hace que se vayan las vitaminas ni los antioxidantes.

-¿Cerveza o vino?

-Jeje, mi elección es cerveza sin alcohol, porque no existe una cantidad de alcohol que sea saludable.

-Ya estamos en agosto y muchos no llegaron a tiempo a la operación bikini. ¿Algún consejo para no engordar durante el periodo estival?

-Sobre todo mantener controladas las comidas sociales y las calorías líquidas de refrescos o cervezas que ingerimos. Hay que mantener un patrón habitual y no por ser verano beber tres cervezas al día. Y siempre que vayamos a comer fuera, priorizar buenas opciones o no excedernos. La moderación, cuando comemos fuera de casa, es la clave para no engordar.