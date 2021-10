Confirman que el plasma de pacientes es inútil para tratar a enfermos críticos con Covid-19

Sociedad

Una de las alternativas que más fuerza cobró durante los peores meses de la crisis sanitaria de la Covid-19 queda en papel mojado. Ahora, un equipo de investigación internacional ha puesto fin a la hipótesis que señalaba que el plasma convaleciente era útil como tratamiento de Covid-19 para los pacientes más críticos, tras un ensayo clínico exhaustivo en el que han concluido que el uso de este plasma es ineficaz.

En los primeros días de la pandemia de Covid-19, la comunidad médica recurrió a un tratamiento centenario: tomar sangre de pacientes recuperados y dársela a los enfermos. La hipótesis era que los componentes del llamado “plasma convaleciente” que combatieron la enfermedad alguna vez podrían volver a hacerlo, algo que ha funcionado en otras enfermedades, como el ébola. De hecho, “había razones biológicamente plausibles para recurrir al plasma convaleciente al principio de la pandemia cuando cientos de miles de personas se enfermaban y aún no se habían descubierto los tratamientos”, asegura el coautor principal Bryan McVerry, profesor asociado de Neumología, alergia y medicina de cuidados intensivos en Pitt y un intensivista de UPMC.

“Desafortunadamente, se estaba administrando fuera de los ensayos clínicos o en ensayos que no se centraban en pacientes críticamente enfermos, lo que ralentizaba nuestra capacidad para ver si realmente funcionaba. Finalmente, con estos resultados, podemos poner fin al uso de plasma convaleciente para nuestros pacientes con Covid-19 más enfermos y centrarnos en los tratamientos que sabemos que funcionan, así como en desarrollar y probar otros mejores”, ha añadido el investigador.

Los resultados, que se publican en ‘JAMA’ al mismo tiempo que se presentan en la reunión anual de la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos, incluyen a médicos-científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh y pacientes del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (UPMC).

Más de 2.000 pacientes

En el ensayo de plasma convaleciente, REMAP-CAP reclutó a 2.011 adultos hospitalizados con Covid-19 grave. Fueron asignados al azar para recibir dos unidades de plasma convaleciente o ningún plasma y se les hizo un seguimiento para ver si la probabilidad de sobrevivir al menos tres semanas sin necesidad de soporte de órganos, como un ventilador, difería según si fueron tratados o no.

El ensayo concluyó que era inútil cuando se recopilaron datos suficientes para decir con más del 99% de certeza que el plasma convaleciente no ayudó a los pacientes con Covid-19 en estado crítico. Sin embargo, los resultados siguieron un patrón ligeramente diferente para los 126 pacientes que estaban inmunodeprimidos. Este grupo pareció tener un mejor desempeño con el tratamiento con plasma de convalecencia en comparación con el tratamiento estándar, pero el número de pacientes fue demasiado pequeño para hacer una declaración definitiva. “Podría ser que los pacientes con un sistema inmunológico deteriorado, que no pueden montar una respuesta inmunitaria eficaz, aún puedan beneficiarse de los anticuerpos presentes en el plasma sanguíneo de los pacientes recuperados de Covid-19, especialmente al principio de la enfermedad”, ha argumentado la autora correspondiente Lise Estcourt, profesor asociado de hematología y medicina transfusional en el Departamento de Medicina Radcliffe de la Universidad de Oxford y director de la Unidad de Ensayos Clínicos de Transplantes y Sangre del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

Los investigadores no pudieron determinar por qué el plasma convaleciente no mejoró los resultados en la mayoría de los pacientes críticamente enfermos. “Especulamos que podría ser una combinación de muy pocos anticuerpos de alta calidad en el plasma y que estos pacientes están demasiado avanzados en su enfermedad con una respuesta inmune inflamatoria que se escapa para que esos anticuerpos cambien el rumbo”, afirma el co-senior autor Derek Angus, director de innovación de UPMC y presidente del Departamento de Medicina de Cuidados Intensivos de Pitt. “Aún es posible que el plasma convaleciente ayude a las personas en las primeras etapas de la enfermedad, aunque es probable que su uso no sea eficiente dado que los anticuerpos monoclonales, que UPMC también está evaluando en nuestro ensayo adaptativo OPTIMIZE-C19, son un tratamiento tan efectivo para la Covid-19 temprana”, advierte.