El miedo irracional a gastar dinero existe y se llama crometofobia

Para la mayoría de las personas resulta muy satisfactorio poder gastar su dinero debido al esfuerzo que supone ganarlo. Trabajamos duro para ganar dinero y gastarlo en cosas básicas, como comprar comida o pagar el alquiler, además de para aspectos más lúdicos como salir a cenar o irse de vacaciones. Pero, aunque pueda parecer difícil de entender, a algunas personas les resulta muy difícil comprar en un supermercado o, simplemente, pagar las facturas del hogar. A veces, el miedo es tan irracional que se congelan y ni siquiera pueden cubrir sus necesidades básicas. El miedo irracional a poseer dinero conocido como crometofobia, es una de las fobias más raras que existen, sobre todo porque, para la mayoría de las personas, poseer riqueza no es un miedo sino más bien un deseo.

¿Qué es?

El término crometofobia proviene del griego y significa miedo al dinero. Se trata de un tipo de fobia específica, o lo que es lo mismo, una sensación de miedo o ansiedad que ocurre constantemente al exponerse o anticiparse a la exposición de uno o más objetos o situaciones específicas que están fuera de proporción con el peligro real. Las manifestaciones de la enfermedad pueden tomar diferentes formas y mostrarse tanto física como mentalmente.

Por otra parte, la crometofobia no debe confundirse con el miedo que experimentan algunas personas a tocar monedas o billetes que han sido tocados por otros, puesto que en este caso este temor lo causaría la posibilidad de convertirnos en un foco de gérmenes, una enfermedad conocida como misofobia o germifobia. Por último, cabe destacar que el concepto tiene un uso más bien informal, dado que no es un desorden mental reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Sin embargo, si que contempla algunas categorías donde la crometofobia podría, eventualmente, encontrar un espacio. Se puede discutir si es clínicamente una fobia o no, pero la angustia que experimentan estas personas es real y afecta de manera grave a su vida cotidiana.

Síntomas

En virtud de la variedad de síntomas de la crometofobia, puede ser difícil de reconocer en su etapa más temprana. Sin embargo, debido a que los síntomas persisten durante varios meses y son lo suficientemente graves como para causar un deterioro significativo en las relaciones personales, familiares, sociales, educativas, laborales o en otras áreas importantes del funcionamiento, como no pagar las cuentas o no querer usar la tarjeta de crédito, en algún momento alguien de su entorno o, incluso, el propio enfermo, notarán que ocurre algo.

A nivel fisiológico, la persona puede experimentar síntomas como taquicardias, un incremento de la presión arterial, sudoración o náuseas, debido al miedo a quedarse sin dinero o simplemente a llevarlo encima. A nivel cognitivo, será víctima de creencias negativas o irracionales como por ejemplo tener miedo a que le roben por llevar mucho dinero encima. A nivel conductual, la persona evitará llevar dinero encima o delegará la responsabilidad en otra persona.

En términos generales, la crometofobia suele afectar el sueño, la salud y el estado de ánimo. Y, dependiendo de la gravedad, puede provocar diferentes trastornos de ansiedad. Vivir con una fobia específica grave puede derivar en el abuso de drogas o alcohol y, en los casos más extremos, en el suicidio.

Causas

Según lo describe la Clínica Mayo, un centro médico y académico estadounidense sin fines de lucro, en su página web, las causas de fobias específicas pueden incluir:

Experiencias negativas . Muchas fobias aparecen como consecuencia de una experiencia negativa o un ataque de pánico relacionado con un objeto o una situación específicos.

Genética y medio ambiente . Puede haber una vinculación entre la fobia específica y la fobia o la ansiedad de los padres de la persona, lo que podría deberse a factores genéticos o a una conducta aprendida.

Función cerebral. Los cambios en la actividad cerebral también pueden desempeñar un rol en el desarrollo de fobias específicas.

La lista de razones asociadas al temor a gastar dinero es muy larga. Existen personas que gastan compulsivamente y lo pasan muy mal cuando no pueden pagar las cuentas. Otros, que habitualmente han tenido una vida de carencias, cuando tienen la posibilidad de gastar, se restringen hasta en las cosas más básicas por miedo a caer en la pobreza otra vez. Incluso hay quienes son devorados por su propia codicia y prefieren ser, como se dice comúnmente, los más ricos del cementerio.