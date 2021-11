Nuevo avance para localizar las arritmias ventriculares

Sociedad

Profesionales del Instituto Quirónsalud Teknon, de Barcelona, han desarrollado una nueva herramienta comercial que es capaz de identificar la localización exacta de las arritmias ventriculares antes de realizar un procedimiento de ablación. Gracias a esto es posible planificar el procedimiento de forma mucho más eficiente y segura. En el desarrollo de esta nueva herramienta ha sido fundamental la aportación económica de la Comisión Europea a través del plan Attract.

Esta nuevo dispositivo es fruto del proyecto Merit-VA (AutoMatic integration of electrocardiogram and cardiac Magnetic Resonance Imaging to guide caTheter-based substrate ablation for Ventricular Arrhythmias) que ha sido desarrollado por el equipo del Dr. Antonio Berruezo, director del Departamento de Arritmias y de Investigación e Innovación del Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon, en el que, además, han colaborado ingenieros de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y la empresa de software de postprocesado de imágenes médicas ADAS 3D Medical SL.

«Esta nueva herramienta facilitará el tratamiento intervencionista de las taquicardias ventriculares, que producen la muerte súbita, y va a permitir procedimientos más eficientes y seguros», explica el Dr. Berruezo. Además, añade que se trata del primer estudio clínico que muestra la viabilidad de entrenar e integrar un modelo de «machine learning» –una disciplina emergente que define métodos computacionales y estadísticos que permiten a los ordenadores aprender a realizar tareas basadas en datos existentes– de datos de electrocardiograma de superficie en un software disponible comercialmente que permite correlacionar el electrocardiograma y la anatomía cardiaca, incluyendo la presencia de cicatrices miocardiacas, por resonancia.

Principal causa de muerte

Una de las enfermedades humanas más prevalentes es el infarto de miocardio agudo, que deja como consecuencia una serie de cicatrices en el corazón del paciente afectado. Estas cicatrices están formadas por una serie de canales con miocitos supervivientes en la cicatriz, que son los que acaban ocasionando la aparición de la taquicardia ventricular sostenida. Este tipo de arritmia es la principal causa de muerte cardiaca súbita tras un infarto de miocardio agudo.

Para el tratamiento de esta patología se realiza un procedimiento que consiste en la ablación del sustrato que produce la arritmia, los canales. Esto se lleva a cabo por medio de un tratamiento invasivo eficaz consistente en la introducción de un catéter en el corazón del paciente a través de una vena o arteria. Este catéter dispone de sensores que permiten su localización dentro del corazón, y también es capaz de registrar señales eléctricas locales que identifican el sustrato cardíaco creando un mapa electroanatómico. Posteriormente mediante la administración de radiofrecuencia se elimina este sustrato, tal y como explica la doctora Beatriz Jáuregui, investigadora del proyecto.

Diferentes estudios realizados hasta la fecha por los investigadores del Instituto del Corazón Teknon han demostrado que guiar la ablación mediante imágenes de cardiorresonancia incrementa la supervivencia libre de arritmia y facilita también la intervención, haciéndola de esta forma más eficiente y segura. «Estos estudios fueron los que nos motivaron a poner en marcha este proyecto Merit-VA, que nos ha permitido ahora ser aún más eficientes y lograr desarrollar esta nueva herramienta para que esta forma de hacer las ablaciones sea exportable a otros centros en el futuro próximo», finaliza el Dr. Berruezo.