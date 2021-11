Se celebró en Madrid el Congreso de Asesa, Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva. Fui invitado a dar una charla: La ecografía doppler de pene en la Enfermedad de La Peyronie. Esta patología, que diagnosticamos cada vez más en las consultas de Andrología, produce una curvatura en el pene durante la erección dificultando o impidiendo las relaciones sexuales. Tiene unas consecuencias muy significativas para el paciente y un estudio ecográfico del pene es fundamental.

Es, probablemente, la prueba diagnóstica más importante al estudiar en profundidad las diferentes patologías que afectan al mismo. Esta exploración permite el estudio de las diferentes estructuras del pene: los cuerpos cavernosos responsables de la erección, el cuerpo esponjoso que incluye la uretra, y el resto de la vascularización compuesta por un complejo entramado arterial y venoso.

Las principales patologías de estudio son: la disfunción eréctil, la Enfermedad de La Peyronie, los traumatismos del pene, la trombosis de las venas del pene o la presencia de zonas dolorosas o anómalas. Las dos que, con diferencia, copan nuestros estudios son las dos primeras.

La prueba se realiza con el pene en flacidez y en erección, lo que permite determinar los cambios vasculares que se producen. La erección se consigue mediante la inyección indolora de una sustancia llamada prostaglandina E1 que actúa sin necesidad de estimulación sexual. También es importante en los pacientes con disfunción eréctil psicológica, puesto que ayuda a demostrar la ausencia de causas orgánicas. Las ventajas que aporta son, que no es invasiva, no es dolorosa y no emite radiaciones.