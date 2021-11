«La cirugía laparoscópica vaginal resulta muy segura»

1. ¿Qué es la cirugía laparoscópica por puerto único vaginal?

Esta técnica denominada vNotes («vaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery») es una cirugía mínimamente invasiva que elimina la necesidad de que el cirujano realice incisiones en el abdomen para realizar la cirugía a la paciente. Toda la intervención se hace a través de la vagina introduciendo el instrumental necesario por un dispositivo que se coloca en la entrada de ésta y accediendo a la cavidad abdominal por incisiones por delante y/o por detrás del cuello del útero.

2. Ustedes la han empleado por primera vez en Sevilla. ¿Es una alternativa muy novedosa?

Ha sido pionera en la Sanidad sevillana. Se trata de un procedimiento que se utiliza desde hace años en otro tipo de intervenciones, sobre todo en cirugía general, y nos abre la posibilidad de realizar otros muchos procedimientos con este abordaje. En comparación con la laparoscopia tradicional, vNotes se mueve fuera de la pelvis con mayor espacio para la manipulación y visualización de muestras. Asimismo, la técnica nos permite realizar procedimientos abdominales que incluyen extirpación de ganglios linfáticos, omentectomía, apendicectomía y biopsias que antes no estaban disponibles para la vía vaginal.

3. ¿En qué casos han usado este procedimiento?

En concreto, en cuanto a la intervención realizada, se trataba de una paciente con cáncer de mama portadora de una mutación BRCA1 a la que se le realizó una extirpación de ambas trompas y ovarios como medida profiláctica para reducir el riesgo de sufrir cáncer de ovario. La intervención resultó un éxito y la paciente se encuentra de alta en su domicilio.

4. ¿Ante qué tipo de problemas se emplea?

La herramienta vNotes da acceso para realizar por puerto único vaginal multitud de procedimientos que hasta ahora se hacían mediante otras técnicas como ligaduras de trompas, quistes de ovario, extirpación de trompas y de ovarios, miomectomías (extirpación de miomas), histerectomías (extirpación del útero), correcciones de prolapsos genitales, exploración de la cavidad peritoneal, toma de biopsias, algunas intervenciones oncológicas, etc.

5. ¿Qué requisitos debe cumplir la paciente para poder ser intervenida así?

Entre los más importantes destacan criterios como que la paciente no haya tenido patología inflamatoria peritoneal actual o previa. Que no tenga una endometriosis pélvica y, en general, cualquier proceso que genere adherencias peritoneales como la enfermedad pélvica inflamatoria. Que no existan antecedentes de radioterapia abdominopélvica y que no sea portadora de una malla de sacrocolpopexia también también es un factor a tener en cuenta.

6. ¿Y qué instrumental es necesario para ponerla en práctica de manera eficaz?

Para realizar este procedimiento se necesita un dispositivo especial (GelPoint) y el resto del instrumental empleado es el mismo que se utiliza en una intervención por laparoscopia convencional.

7. ¿Qué ventajas aporta desde el punto de vista del profesional que la realiza?

En cuanto a los beneficios para el cirujano cabe destacar que con esta técnica resulta más fácil la identificación de los uréteres y, por tanto, permite realizar una exploración abdominal más completa, una mayor ergonomía, mayor capacidad para abordar el soporte del suelo pélvico, reduce las complicaciones en el punto de inserción –como infecciones y hernias– y la muestra que se va a extraer está bastante cerca del cirujano, lo que permite un menor cruce de instrumentos y utilizar visores más grandes con mejor iluminación. Todas estas ventajas redundan, obviamente, en la seguridad de la paciente.

8. Más allá de esa importante mejora de la seguridad, ¿qué otros beneficios se logran para los pacientes?

Esta técnica tiene claras ventajas para las pacientes: produce menor sangrado, menor dolor postoperatorio –por tanto, menos necesidad de analgésicos–, mejor resultado cosmético –por no dejar ninguna cicatriz visible en el abdomen, ya que se accede vía vaginal–, la recuperación postoperatoria resulta más rápida –menor tiempo de ingreso–, reduce el riesgo de infecciones postoperatorias, y disminuye el peligro de desarrollar hematomas y adherencias de las heridas de los trocares, entre otras.

9. ¿Cuántas mujeres han intervenido ya?

Se trata de una herramienta de reciente implantación en nuestro centro. En Quirónsalud Sagrado Corazón el caso expuesto anteriormente ha sido la primera paciente, aunque ya tenemos programadas varias más. Se trata, por tanto, de la primera cirugía de la Sanidad sevillana que realizamos por puerto único vaginal, aunque esta técnica se utiliza desde hace tiempo en cirugía general a través del ombligo.

10. ¿Qué tipo de formación se requiere por parte de los profesionales que la usan?

Respecto a la curva de aprendizaje para los ginecólogos, aunque resulta necesaria, es corta para aquellos habituados a la cirugía convencional laparoscópica y no supone excesiva dificultad.