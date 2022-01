Con la sexta ola de la pandemia de la Covid-19 en plena expansión resulta urgente buscar medidas que logren reducir al mínimo la posibilidad de que las personas con coronavirus contagien a otras en las fases iniciales de la enfermedad. Y ese es precisamente el objetivo que persigue la Clínica Universidad de Navarra al presentarse como el primer y único hospital del mundo que desarrolla un estudio en el que un grupo de cien pacientes se va a someter a un tratamiento de fotodesinfección nasal para destruir el virus alojado en la nariz y evitar así que contagien a personas sanas.

El ensayo prueba un dispositivo de la compañía canadiense Ondine Biomedical Inc. en pacientes que han dado resultado positivo en una prueba PCR y que no han requerido ingreso hospitalario bajo la tutela del Dr. Francisco Carmona, especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra, y co-investigador principal del ensayo, quien explica que «con la fotodesinfección nasal no buscamos curar a los pacientes cuando la enfermedad está ya instaurada. Con este método el objetivo es destruir el reservorio del Covid-19 en las fosas nasales, donde la replicación del virus es más activa los primeros días. Si conseguimos esto, esperamos que el virus no se transmita y que el paciente deje de ser un agente transmisor de la infección a otras personas a corto plazo tras el tratamiento».

¿Qué es la fotodesinfección?

La tecnología de la fotodesinfección mediante terapia fotodinámica es un proceso indoloro que se ha usado durante más de 10 años, principalmente en Canadá, como un mecanismo para prevenir las infecciones de la herida quirúrgica por bacterias multirresistentes que colonizan las fosas nasales.

Durante la primera fase la pandemia, los equipos de los programas de Terapia Génica y de Terapias Moleculares del Cima Universidad de Navarra habían demostrado la eficacia de la terapia fotodinámica para la destrucción in vitro del SARS-CoV2, unos trabajos dirigidos por los investigadores Cristian Smerdou, Gloria González Aseguinolaza y Antonio Pineda y desarrollados gracias a la colaboración de Ondine Biomedical Inc.

Ventajas

El Dr. Alejandro Fernández-Montero, especialista en Medicina del Trabajo de la Clínica Universidad de Navarra y co-investigador del ensayo, detalla que, si se consigue eliminar el reservorio del virus, este tratamiento podría permitir «acortar la duración de los confinamientos con infección por SARS-CoV-2, generando un impacto positivo en la población, las empresas y la economía». De hecho, tal y como subraya el especialista, «además, el ámbito hospitalario se podría beneficiar doblemente, disminuyendo el riesgo de contagio de los enfermos al personal sanitario, y acortando las bajas de los profesionales sanitarios o de los cuidadores de dependientes, que en situaciones de pandemia son imprescindibles».

Grupo de investigación de la Clínica Universidad de Navarra que ensaya un tratamiento que reduciría al mínimo el contagio por Covid-19 FOTO: La Razón (Custom Credit)

En este sentido, el Dr. Carmona añade que otra ventaja de un enfoque de destrucción física del virus es que «este tipo de tratamiento sería agnóstico al tipo de variante, lo cual haría de este tratamiento un complemento perfecto a las actuales medidas de prevención y terapéuticas», además de que «el virus no puede desarrollar ninguna resistencia al tratamiento».

Este trabajo se trata de un ensayo aleatorizado y controlado, cuyos participantes están siendo reclutados entre personas atendidas por contagio de Covid-19 en la sede de Pamplona de la Clínica Universidad de Navarra. Estos pacientes reciben tres sesiones de fotodesinfección y durante dos semanas se comprueba en ellos la evolución de la carga viral y de la enfermedad. De acuerdo con la práctica habitual de los ensayos clínicos y para confirmar la eficacia del tratamiento, la mitad de los participantes está recibiendo el tratamiento fotodinámico, y la otra mitad recibirá una intervención control.