¿Hay que llevar FFP2 en interiores para frenar el avance de Ómicron?

Desde que Austria pusiera como obligatoria la mascarilla FFP2 en exteriores, cada vez son más los expertos que empiezan a recomendar su uso en interiores con el fin de frenar el avance de Ómicron. ¿El motivo? El tsunami de casos. Sólo en España la incidencia acumulada sigue al alza, con más de 3.000 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El problema de fondo... el IVA de las FFP2: fijado en el 21% frente al IVA superreducido del 4% de las quirúrgicas.

«Es importante llevar una mascarilla FFP2 en interiores, incluido transporte público y colegios. En exteriores no, salvo que la calle estuviera a rebosar de gente, ya que la probabilidad de contagio es ínfima respecto al interior», sostiene Àlex Arenas, catedrático de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgili.

Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Microbiología de la Universidad CEU San Pablo, considera «que de llevarlas, en interiores. Las empresas deberían de ayudar, proveerlas para estar con algo más de seguridad en los lugares de trabajo». Y «lo mismo en los colegios, institutos y universidades. Sanidad o Educación deberían dar mascarillas a los alumnos al menos estos días con la incidencia tan alta y con tantos casos no reportados», incide Nistal, que si bien no comparte la postura del gobierno austríaco de llevar FFP2 en exteriores, ya que «lo veo más exagerado. No tiene sentido que en lugares cerrados donde se sociabiliza no se esté usando la mascarilla y luego vayamos con una FFP2 por la calle. Se pasa olímpicamente de tomar decisiones y la pandemia, aunque esté más cerca el final, aún no ha terminado».

Más tajante se mostró Claire Judith Horwell, profesora de la Universidad de Durham, en un artículo publicado en «The Guardian» y titulado «Los ministros saben qué mascarillas brindan la mejor protección contra la covid. ¿Por qué no decírselo al público del Reino Unido?». En él explica que «ahora que se entiende mejor cómo se propaga el virus debería ser prioritario aumentar el uso de las mascarillas FFP2 y FFP3».

Para Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, la mascarilla «FFP2 sólo tiene sentido cuando hay mucha gente en interiores. Es decir, en el transporte público o de larga distancia quizá sería recomendable llevar FFP2, aunque de nada sirve si luego alguien se la levanta para hablar por teléfono. Pero en exteriores basta con una quirúrgica».

«En el caso de los lugares de trabajo –prosigue Trilla–, depende de la distancia entre los empleados y de cómo sea la ventilación del edificio, y lo mismo en el colegio. Otra cosa es que se aguante la FFP2 y se pueda, a su vez, costear».

En todo caso, «esta mascarilla tiene cierta utilidad, porque protege más que la quirúrgica, pero no es imprescindible. De hecho, cualquier mascarilla es buena si se lleva bien», recuerda Trilla, que insiste en que «en exteriores la FFP2 no es necesaria y en espacios interiores es mejor que la quirúrgica, pero no debería ser una recomendación general, ya que depende mucho de las condiciones que se den».

Desde la Asociación Española de Pediatría, Quique Bassat, epidemiólogo y coordinador del grupo de trabajo de la AEP para la Reapertura de la Escolarización, explica que «siempre es bueno usar mascarillas que protejan mejor que otras, pero es poco realista pensar que todos los niños podrán usar las FFP2 y cambiarlas periódicamente en el cole. Aunque sean menos eficientes, prefiero que las que lleven las utilicen bien».

En Italia, en cambio, se ha optado por permitir que en los colegios e institutos de secundaria solo se mantengan las clases presenciales cuando haya un positivo siempre que el alumnado se haga la prueba y lleven mascarilla FFP2 (en caso de dos positivos solo podrán seguir las clases los vacunados y si hay tres o más todos asistirán en remoto).

Y es que «mientras que las mascarillas quirúrgicas sirven para proteger a los demás del contagio, pero no a uno mismo, las FFP2 protegen bidireccionalmente de una posible infección al evitar la dispersión vírica al estornudar, toser o hablar, clave frente a esta variante tan contagiosa», inciden desde Dräger.

Ahora bien, es importante antes de nada aprobar un IVA superreducido a las FFP2 o hacer como ha hecho Italia después de que su precio se disparase al obligar a llevarla en el transporte público, en cines y teatros: aprobar que las FFP2 no puedan costar más de 0,75 euros en las farmacias del país transalpino.

Medidas en Europa

►En Francia los que no estén vacunados no podrán acceder a bares, ferias o eventos.

►Alemania ha cerrado el ocio nocturno y las citas deportivas se hacen sin público.

►En Austria es obligatorio el uso de FFP2 en exteriores.

►Hasta el 26 de enero, en Inglaterra se recomienda el teletrabajo y hay que llevar mascarilla en las aulas de secundaria.

►En Italia es obligatorio el certificado de vacunación así como llevar mascarilla FFP2 para ir en transporte público; un tipo de mascarilla que también hay que ponerse en cines y teatros.