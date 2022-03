Derrame ocular: qué es, por qué se produce y cómo se cura

Los derrames en el ojo o derrames oculares suelen ser habituales y a pesar de que pueden llegar a ser bastante llamativos, no suelen tener importancia. La forma correcta de denominarlo es hemorragia conjuntival o hiposfagma y es consecuencia de la rotura de uno o varios vasos sanguíneos del ojo (que nos pequeños y delicados), que hacen que se vea una mancha de sangre roja de mayor o menor intensidad en la parte blanca del ojo llamada esclerótica.

La esclerótica está cubierta por la conjuntiva bulbar con una fina capa de tejido transparente. Cuando un vaso sanguíneo se rompe, sangra dentro de la conjuntiva y al estar cubierta no se puede eliminar la sangre y provoca el enrojecimiento del ojo, muy llamativo pero por lo general indoloro y sin consecuencias en la visión. Es una situación habitual y benigna, por lo que no hay que asustarse cuando se produce. En el caso de que se tenga una ligera molestia, como si se nos hubiera metido algo en el ojo, la mejor manera de aliviarlo es con suero. Pero no se debe de hacer nada más, la sangre acabará reabsorbiéndose y desaparecerá.

Los derrames se pueden producir después de frotarnos fuerte los ojos, algo que debemos evitar si ya lo tenemos enrojecido FOTO: La Razón (Custom Credit)

Los derrames suelen aparecer sin lesiones previas y pueden producirse por causas tan cotidianas como un aumento de la presión en el ojo al toser, estornudar o vomitar hasta causas más graves como golpes o traumatismos en el ojo (incluso al frotarse de forma enérgica el ojo para aliviar un picor), un virus, problemas de hipertensión arterial, toma de medicamentos anticoagulantes (Sintrom o Clopidogrel) o ciertas medicinas (aspirina o ibuprofeno), diabetes mellitus, anemia o malformaciones, anomalías en los vasos sanguíneos del ojo.

Tampoco hay que alertarse si un recién nacido tiene una hemorragia subconjuntival porque es habitual que las tengan por los cambios continuos de presión que sufren durante el tránsito por el canal del parto y el alumbramiento.

En el caso de personas mayores, puede ser una señal de un problema de hipertensión grave por lo que es recomendable tomarse la tensión de forma regular en el centro de salud o en casa.

Tratamiento del derrame ocular

Los derrames oculares aparecen igual que desaparecen, por lo que no existe un tratamiento. La absorción de la hemorragia debe desaparecer en unos días y durar como mucho dos-tres semanas). Cuando esto se produce, la parte blanca del ojo suele tener una apariencia amarillenta que también desaparecerá con el paso de los días, explican Sanchez Trancón oftalmólogos. Es importante tratar de evitar frotarse los ojos, no ejercer presión, no automedicarse ni colocar parches o gasas en el ojo, porque puede llegar a ser contraproducente y empeorar la situación.

En ciertos casos, sobre todo en pacientes con tratamientos anticoagulantes u otros fármacos contraindicados, las lesiones pueden tardar más en desaparecer. Incluso, el médico puede recomendar la suspensión temporal del tratamiento en el caso de que tomen ibuprofeno o aspirina. Los anticoagulantes no se suspenderán a pesar de que dilate el proceso de recuperación.

El suero puede servir para aliviar las molestias causadas por un derrame pero no sirve para curar FOTO: Alix Minde ©GTRESONLINE

Cómo prevenirlos

Los derrames oculares no pueden prevenirse pero sí se pueden tomar una serie de precauciones para tratar de evitar su aparición. Para ello, sería recomendable controlar la tensión a diario en el caso de que el paciente tenga hipertensión arterial o diabetes mellitus. no dormir sobre el lado izquierdo del cuerpo porque se presiona el corazón y puede aumentar la presión sanguínea, no frotarse los ojos de forma brusca, no realizar esfuerzos físicos grandes (pueden producir un cambio brusco de la presión arterial), tener cuidado al estornudar y no taparse la nariz para no aumentar la presión y evitar la ingesta de bebidas alcohólicas y el tabaco.

Cuándo acudir al médico

Por norma general, no hay que preocuparse por la aparición de estas manchas rojas en los ojos porque suelen desaparecer solas en pocos días pero hay determinados casos en los que deberíamos acudir al médico. Si el derrame es muy intenso, nos ocurre con relativa frecuencia o no desaparece en un par de semanas puede ser síntoma de otra patología que debe ser vigilada, explican desde la Clínica Baviera. En el caso de que el derrame vaya acompañado de problemas como visión borrosa o dolor ocular, o cuando la hemorragia sea externa, hay que consultar rápidamente al especialista.