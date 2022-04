Más de la mitad de los complementos adelgazantes a la venta en internet no está autorizado en España

Se anuncian como quemagrasas, capaces de reducir el apetito… Pero, ¿todos los complementos adelgazantes son seguros? Con el fin de responder a esta pregunta, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en colaboración con otras dos asociaciones de consumidores de Bélgica e Italia, ha analizado 80 complementos alimentarios a la venta en internet para investigar si incluían fármacos o sustancias ilegales, además de comprobar su publicidad, su etiquetado y la necesaria autorización legal. Las conclusiones son preocupantes. Así, más de la mitad de los complementos adquiridos por la OCU no estaba autorizado para ser vendidos en España como complementos alimentarios. Es decir, su venta no es legal en nuestro país.

Aunque no se han encontrado sustancias ilegales en los productos adquiridos por la OCU, sí entre los “adelgazantes” comprados desde Italia: uno contiene anfetaminilo, un derivado de la anfetamina.

Son habituales los ingredientes con riesgo de provocar efectos no deseados si se consumen en exceso, como la cafeína, que puede causar ansiedad, insomnio o taquicardia; y la Garcinia cambogia, por su posible hepatoxicidad.

También es frecuente la falta de información básica en el etiquetado: bien porque no se identifica al responsable del producto (a lo sumo al importador) o porque, no viene en español, solo en chino o en inglés.

Además, la OCU señala en un comunicado que muchos de estos complementos desaparecen de las plataformas de venta tan rápido como aparecen. Y no siempre llegan a su destino, con lo cual resulta imposible reclamar la cantidad adeudada. Y su coste no es bajo. Algunos de los complementos salen por hasta 100 euros al mes si se sigue el tratamiento recomendado.

OCU ha solicitado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición mayores controles sobre los complementos adelgazantes de venta on-line, no solo por el fraude que supone la comercialización de productos no autorizados, sino por los posibles efectos no deseados de este tipo de productos.

La organización aprovecha para recordar que la única alegación permitida en este tipo de complementos es la del glucomanano, una fibra muy soluble que “ayuda a adelgazar cuando se sigue una dieta baja en calorías”. Aunque se debe advertir que dicho efecto se obtiene con una ingesta diaria de tres gramos al día repartidas en tres dosis de un gramo, una dosis que solo contemplada uno de los productos analizados. Si bien, su consumo continuado puede derivar en molestias digestivas.