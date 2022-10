¿Cuántos huevos podemos comer -como máximo- a la semana?

Hasta hace unos años, el mundo vivía en una suerte de colesterofobia que se originó a raíz de una confusión lógica… pero errónea. Básicamente, se creyó que el consumo del colesterol de los alimentos se traducía en un aumento directo del colesterol en la sangre. Y al ser tan común la asociación del huevo y el colesterol, también fue muy común escuchar expertos desaconsejando el consumo más o menos moderado de huevos.

Después se descubrió que aquello no era cierto. Que la absorción del colesterol no funcionaba de esta forma… y que la mayor o menor proporción de colesterol en los alimentos era mucho menos relevante para el colesterol sanguíneo… de lo que se había pensado en un primer momento. De hecho, hay otros muchas otras variables que influyen mucho más en el colesterol sanguíneo... como los antecedentes familiares, la edad, la actividad física o el consumo de alcohol y de tabaco.

El colesterol que está contenido en los alimentos no se traduce, necesariamente, en colesterol en sangre | Fuente: UCAV FOTO: UCAV

También hay evidencias que sugieren que nuestra ingesta de grasas saturadas y de grasas trans tiene mucha más influencia en los niveles de colesterol en sangre… que el colesterol que ingerimos a través de los alimentos. Después de este descubrimiento, se pasó de demonizar el consumo del huevo… a aconsejarlo de manera impetuosa y excesiva. Pero entonces, ¿Cuál es la verdad?, ¿Cuántos huevos podemos comer sin poner en riesgo nuestra salud?, (…).

Entonces, ¿Cuántos huevos deberíamos consumir?

La realidad es que no existe un consenso médico al respecto. Mientras que aquellos más conservadores, como la Fundación Española del Corazón, recomiendan ingerir de entre 3 a 5 huevos a la semana. Y si se tienen niveles altos de colesterol en sangre, reducir a 2 o 3 huevos completos (clara + yema) o entre 2 y 3 yemas, y 4 o 5 claras semanales. Otros organismos -sin embargo- sostienen que una persona adulta puede consumir más de un huevo al día con total seguridad. De hecho, hay quien sostiene que su salud no sólo no se verá perjudicada, sino que -además- mejorará.

Lo que siempre señalan todos los estudios y que suele pasarse por alto, es que un consumo saludable no depende únicamente del alimento; sino que depende -más bien- de quién sea el consumidor... y sobre todo de su estado de salud y de sus hábitos alimenticios. Por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso deberá ser más comedida con la ingesta de huevos (y sobre todo de las yemas, porque es la parte más grasa) que una persona delgada y que hace ejercicio a diario; que no sólo podrá comer muchos más huevos con seguridad, sino que -además- se podrá beneficiar del alto porcentaje de proteínas en la clara de los huevos.

La Fundación Española del Corazón recomiendan ingerir de entre 3 a 5 huevos a la semana | Fotografía de archivo

A modo de conclusión, podemos decir que una persona sana y que practique ejercicio con regularidad podrá comer tantos huevos como se desee, siempre y cuando mantenga una dieta variada, saludable y equilibrada... donde primen los productos frescos, las verduras y los granos integrales.